Επίσημο: Στην Μπάμπεργκ ο Ράις! (pic & vid)

Ο 31άχρονος Αμερικανός γκαρντ εξήγησε πρόσφατα πως «ποτέ δεν πίστευα ότι θα ερχόταν Αύγουστος και δεν θα είχα πρόταση. Είναι παράξενο...». Σήμερα (5/8), λοιπόν, η Μπάμπεργκ ανακοίνωσε την απόκτησή του, ενισχύοντας την περιφερειακή γραμμή ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ράις έμεινε ελεύθερος μετά την Μπαρτσελόνα (2016-18), ενώ στο δεύτερο μισό της σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην Κίνα και την Σενζέν. Πλέον θα είναι συμπαίκτης του Νίκου Ζήση και θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο BCL.

Kader komplett Willkommen in Freak City, @ReseRice4! Der ehemalige Euroleague- und Eurocup-Finals-MVP unterschreibt bei uns einen Einjahresvertrag. #Basketballherz

Welcome to Bamberg, Tyrese Rice! #BasketballCL pic.twitter.com/A0sEqcoy0F

— Brose Bamberg (@BroseBamberg) 5 Αυγούστου 2018