Επέστρεψε στην Μπάμπεργκ ο Κράτζερ (pic)

Ο 21χρρονος γκαρντ βρίσκεται στην γαλλική ομάδα από το 2015, αλλά αγωνιζόταν ως δανεικός σε Πάικς (2015-17) και Βούρζμπουργκ (2017-18).

Πλέον, επέστρεψε στην αντίπαλο της ΑΕΚ στο BCL και μάλιστα υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο.

Welcome back, @LeonKratzer!

Brose Bamberg und Leon Kratzer gehen in ihre dritte gemeinsame @easyCreditBBL-Saison. Der 21-jährige Center, der letzte Spielzeit an BBL-Konkurrent @soliver_wue ausgeliehen war, hat einen neuen Zweijahresvertrag unterschrieben. #Basketballherz pic.twitter.com/iYAoYt71T0

— Brose Bamberg (@BroseBamberg) 12 Ιουλίου 2018