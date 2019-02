Από καρδιακή επιπλοκή ο θάνατος του Ζερμέιν Μάρσαλ (pic)

Στις 18 Ιανουαρίου η είδηση ότι ο Ζερμέιν Μάρσαλ δεν είναι πια στην ζωή, προκάλεσε σοκ στον μπασκετικό και αθλητικό χώρο.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΝΚ βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στη Ναντ της Γαλλίας, όπου και αγωνιζόταν.

Μετά από έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε πως ο 28χρονος γκαρντ, που είχε ένα γιο, απεβίωσε εξαιτίας μιας καρδιακής επιπλοκής, η οποία δεν έγινε εγκαίρως αντιληπτή.

Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο (09/02).

Jermaine Marshall’s funeral is next Saturday at St Paul Missionary Baptist Church https://t.co/71hg8JuR4W

— Priscilla Liguori (@PriscillaABC27) 3 Φεβρουαρίου 2019