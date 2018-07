Σύμφωνα με τον Ίγκορ Τσούρκοβιτς, ο Κροάτης γκαρντ είναι κοντά σε συμφωνία με την Παρί Λεβαλουά.

Ο πρώην παίκτης των ΑΕΚ και Παναθηναϊκού αγωνίστηκε πέρυσι στην Τσεντεβίτα και είχε κατά μέσο όρο 9.7 πόντους, 4.0 ασίστ και 2.1 ριμπάουντ.

