Ένας μαθητής του Μπιέλσα στην Οξφόρδη

Το καλοκαίρι φερόταν ως ο επικρατέστερος για να αναλάβει την πρώτη ομάδα της Λιντς, η οποία επέλεξε τελικά τον Τόμας Κρίστιανσεν. Ο Καταλανός Πεπ Κλότετ είχε φτιάξει καλό όνομα στο Νησί ως δεύτερος προπονητής. Έχοντας δουλέψει σε μικρές ηλικίες και σε δεύτερες ομάδες, έκανε το 2010 το βήμα από τη δεύτερη ομάδα της Εσπανιόλ για τη σουηδική Μάλμε, όπου ήταν βοηθός του Ρόλαν Νίλσον. Εκεί για πρώτη φορά έκανε θόρυβο σε μια ξένη χώρα, για την επιθετική του φιλοσοφία και τον τρόπο που δούλευε στην τακτική.

Αποτελώντας μαθητή και προσωπικό φίλο του Μαρσέλο Μπιέλσα, ο Καταλανός είναι ένας από τους πολλούς που εμπνέονται από τον Αργεντινό. Ο Γκουαρδιόλα, ο Ποκετίνο, ο ο Μαρτίνο είναι μόνο λίγοι από εκείνους που έχουν πλέξει το εγκώμιο του «τρελού», ο οποίος αποτέλεσε την βάση για τις προπονητικές τους ιδέες και την εξέλιξη της καριέρας τους. Ο Κλότετ αποτελεί μια λιγότερο γνωστή περίπτωση, όμως προσπαθεί να εφαρμόσει τις ιδέες του μέντορά του σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερο. Αυτό της League One!

Η δουλειά του στη Μάλμε του άνοιξε την πόρτα του πρώτου προπονητή στη Χάλμσταντ. Ωστόσο, δεν μακροημέρευσε στη Σουηδία. Αποχώρησε το 2011, πέρασε από τη νορβηγική Βίκινγκ και έπειτα από μια μικρή επιστροφή στην Ισπανία έκανε το βήμα για την Αγγλία. Ή. μάλλον. για την Ουαλία. Οι περισσότερες αναφορές τονίζουν ότι η καριέρα του στη Σουόνσι ξεκίνησε όταν ανέλαβε ο Γκάρι Μονκ, όμως ο Κλότετ βρισκόταν ήδη εκεί. Είχε προσληφθεί σε συμβουλευτικό ρόλο στις ακαδημίες από τον Λάουντρουπ, ο οποίος είχε εντυπωσιαστεί από τις ιδέες του. Όταν ο Γκάρι Μονκ έγινε από παίκτης προπονητής, ο Καταλανός βρέθηκε στο πλευρό του, μιας και ο εξαιρετικός κατά τα άλλα «στρατιώτης» των Σουόνς δεν είχε προπονητική εμπειρία. Και στο εξαιρετικό δείγμα που έδειξαν οι Κύκνοι με το ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας, το στρωτό ποδόσφαιρο και τις επιθετικές διαθέσεις, ο Κλότετ είχε βάλει το δικό του λιθαράκι.



Για την ακρίβεια, είχε βάλει κάτι παραπάνω από αυτό, καθώς φαινόταν να βρίσκεται πίσω από μια σειρά τακτικών επιλογών που οδήγησαν στο τελικό αποτέλεσμα και την επικράτηση απέναντι σε αρκετούς μεγάλους αντίπαλους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μονκ τον πήρε μαζί τους και στη Λιντς, ούτε το παιχνίδι που εξέλιξαν τα «Παγόνια» υπό την καθοδήγηση των δύο ανδρών. Το διαζύγιο του Μονκ με τη Λιντς έφερε και τον χωρισμό τους. Και ο Κλότετ, παρότι το όνομά του έπαιξε για αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων και οι Whites, επέλεξε την Όξφορντ Γιουνάιτεντ.

Ο 40χρονος έγινε γνωστός για την... τρέλα του με τον Μαρσέλο Μπιέλσα και τις ιδέες του γύρω από το ποδόσφαιρο. «Κατάφερε σπουδαία πράγματα μέσω των βασικών του παιχνιδιού και του τρόπου που νικά τον αντίπαλο, όντας πολύ επιθετικός στην επανάκτηση της μπάλας. Αυτό με εντυπωσίασε. Είδα πολλές προπονήσεις μαζί του και κάναμε πολλές συζητήσεις», έλεγε χαρακτηριστικά.

Λάτρης της τακτικής, ο Πεπ της Οξφόρδης έπαιζε σκάκι πριν από τα ματς για να «ζεσταίνεται» πνευματικά και να διευρύνει τις στρατηγικές του. Είναι επίσης θιασώτης του Σουν Τσου και της «τέχνης του πολέμου», μεταφέροντας στο ποδόσφαιρο τις σκέψεις που αποτυπώνονται στο αρχαίο βιβλίο στρατιωτικής στρατηγικής. Παρακολουθεί μετά μανίας αγώνες, δίνει σημασία στην ανάλυση και την τακτική προετοιμασία πριν από κάθε αγώνα, ενώ δουλεύει σε πολύ υψηλούς ρυθμούς. «Πρέπει να σεβόμαστε τις αρχές. Κάθε προπονητής έχει τις δικές του ιδέες, αλλά πρέπει να σέβεσαι αυτά που έχουν γίνει και έχουν χτιστεί αντί να τα ξεκινήσεις όλα από την αρχή. Έκανα πολλή προετοιμασία και τώρα κάνω περισσότερη. Πρέπει να παρακολουθείς πολλά παιχνίδια, ποτέ δεν θα έχεις δει αρκετά. Δεν ξέρω άλλον τρόπο, αυτή είναι η μέθοδός μου».

Και γιατί επέλεξε μια ομάδα της League One; Η Όξφορντ είναι ένα πρότζεκτ με προοπτική. Ο πρώην προπονητής, Μάικλ Άπλτον άλλαξε εντελώς τον τρόπο λειτουργίας της. Την οδήγησε στην άνοδο από τη League Two εμπλουτίζοντας το τιμ με ψυχολόγο και άλλα άτομα. Χάρη στην επιμονή του η ομάδα τοποθέτησε άλλον τάπητα, ενώ η κίνησή του να κόψει χρήματα από το συμβόλαιό του για να φέρει πίσω άτομα του τιμ ήταν χαρακτηριστική. Το καλοκαίρι, με την ομάδα να τερματίζει όγδοη στην πρώτη της χρονιά στη League One, αποχώρησε για να αναλάβει βοηθός στην Premier League, στη Λέστερ.

Για τον πάγκο της Όξφορντ ακούστηκε το όνομα του Φρανκ Λάμπαρντ, όμως εν τέλει το πρότζεκτ συνεχίζεται με έναν μαθητή του Μπιέλσα. Έναν τύπο που δεν δίστασε να... κάψει τα μυαλά των Άγγλων, παίζοντας στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας με τακτικές που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί, όπως για παράδειγμα το 3-3-1-3 στο τέλος του αγώνα με την Μπλάκπουλ! «Η προπονητική έχει να κάνει με το να δοκιμάζεις και να δοκιμάζεις και να βρίσκεις τι λειτουργεί σωστά και τι όχι».

Μετά την ήττα στο συγκεκριμένο ματς, η ομάδα πέρασε ένα τριήμερο στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Γιβραλτάρ, σε μια ακόμα παράπλευρη δραστηριότητα που έχει στόχο τη βελτίωση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. «Όλα έχουν να κάνουν με την προετοιμασία και την ομαδική δουλειά, με την ικανότητα να πάρεις τη σωστή απόφαση σε καταστάσεις πίεσης», τόνιζε. Φυσικά, όλα αυτά μοιάζουν πρωτόγνωρα για την παράδοση της τρίτης κατηγορίας στην Αγγλία!

Το αν οι τακτικοί νεωτερισμοί και οι ιδέες του Κλότετ θα επικρατήσουν του physical παιχνιδιού στα δύσβατα γήπεδα της League One, θα το δείξει ο χρόνος. Ο ίδιος πάντως, φροντίζει να είναι ειλικρινής και να κρατά ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τον κόσμο. Απαντά στους οπαδούς, χρησιμοποιεί τα Social Μedia και διατηρεί τη δική του γωνιά στην τοπική εφημερίδα και μιλάει με πάθος για τη δουλειά του...