Κρίση νοσταλγίας

Ήταν το «απόγευμα της νοσταλγίας», όπως το χαρακτήρισε το Spiegel. Η Μπάγερν έκανε την καλύτερή της εμφάνιση στη σεζόν, σκόρπισε την Μάιντς με 4-0 και ξαφνικά έδειξε να ξεπερνάει όλα της τα προβλήματα. Αγωνιστικά, καθώς στα υπόλοιπα επίπεδα τα πάντα είναι τόσο εύθραυστα, που μπορούν πολύ εύκολα να βγουν ξανά στην επιφάνεια. Είναι πάντα καλύτερο να γράφεις για αυτά ύστερα από νίκες.

«Αυτή ήταν σίγουρα μία ξεκάθαρη απάντηση», είπε ο Χούμελς. «Σήμερα δείξαμε διαφορετικό πρόσωπο», ο Νόιερ. Όλοι ήταν ξαφνικά και πάλι χαλαροί, είχαν αυτοπεποίθηση. «Σε μένα φυσικά!», απάντησε ο Ρόμπεν γελώντας, όταν ρωτήθηκε σε ποιον πρέπει να πιστωθεί το πρώτο γκολ. Ο Ολλανδός ολοκλήρωσε το ματς με δύο τέρματα και έτρεξε στον πάγκο να πανηγυρίσει με τον Ριμπερί. Ήταν μία συμβολική κίνηση, καθώς ο Γάλλος είχε εκνευριστεί με την αλλαγή του στο τέλος του ματς με την Άντερλεχτ και είχε κάνει ακόμη πιο δύσκολη την κατάσταση στα αποδυτήρια.

«Ο Φρανκ είναι πολύ σημαντικός για εμάς και αν θέλουμε να κερδίσουμε τίτλους, τον χρειαζόμαστε», θα πει ο Ολλανδός, που έδωσε τα εύσημα και στον Τόμας Μίλερ. «Ο Τόμας ήταν το κλειδί. Με εκείνον είχαμε περισσότερη κινητικότητα, καθώς δημιουργεί χώρους και κενά για τους υπόλοιπους». Ο Ρόμπεν δεν είπε τίποτα στην τύχη. Οι δύο παίκτες, στους οποίους αναφέρθηκε, είχαν εκνευριστεί με τον Αντσελότι. «Δεν γνωρίζω τι ακριβώς θέλει να έχει ένας παίκτης, αλλά φαίνεται ότι οι δικές μου ικανότητες δεν του κάνουν 100%», είχε πει ο Μίλερ πριν λίγο καιρό για τον προπονητή του.

Αυτού του είδους η γκρίνια δεν είναι κάτι συνηθισμένο τα τελευταία χρόνια στο Μόναχο. Ο Λεβαντόφσκι τα έβαλε δημόσια με τη διοίκηση για την πολιτική της στις μεταγραφές με συνέντευξή του στην Bild, για την οποία δεν είχε λάβει άδεια. «Αν κάποιος ασκεί δημόσια κριτική στον προπονητή, στον σύλλογο ή στους συμπαίκτες του, μου προκαλεί άγχος», απάντησε ο Ρουμενίγκε στην Bild την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς έβλεπε ανάλογα κρούσματα να αυξάνονται.

Ακόμη, όμως, και διοικητικά η Μπάγερν δείχνει μπερδεμένη. Ο Χένες έσπευσε να καλύψει τον Λεβαντόφσκι, ο Ρουμενίγκε να τον επιπλήξει, ενώ και η απόφαση του τελευταίου για την περιοδεία στην Ασία το καλοκαίρι προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και αρνητικά σχόλια τόσο εντός της ομάδας όσο και από τους οπαδούς. Το πόσο μπερδεμένη είναι φάνηκε από τις δηλώσεις του τεχνικού της Χόφενχαϊμ, Γιούλιαν Νάγκελζμαν.

Julian Nagelsmann speaks clearly to Eurosport about his dream to manage FC Bayern pic.twitter.com/WUOISBI81A

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 12, 2017