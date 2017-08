Οι αιτίες μιας... θεόστραβης πρεμιέρας

Ήταν το μεγάλο «μπαμ» που ακούστηκε σε ολόκληρη την Αγγλία, στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος.

Ποιος θα περίμενε το μεσημέρι του Σαββάτου, ότι στη λήξη των πρώτων 45 λεπτών της αναμέτρησης των Πρωταθλητών Αγγλίας με τη Μπέρνλι, η οποία φιγουράρει στις ομάδες για τις οποίες υπάρχει εκτίμηση ότι θα κινδυνεύσουν με υποβιβασμό, το σύνολο του Σον Ντάις θα βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 3-0...

Κι όχι μόνο ουδείς περίμενε ένα τέτοιο σκορ και μια τέτοια διαμορφωθείσα κατάσταση στο Λονδίνο, αλλά έβλεπε μια Τσέλσι παντελώς ανήμπορη ν' αντιδράσει. Αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό στοιχείο για τον Αντόνιο Κόντε έπειτα από το πάθημα της φετινής πρεμιέρας...

Η αλήθεια είναι, πως όπως για κάθε πράγμα και για κάθε εξέλιξη στη ζωή, έτσι υπάρχουν λόγοι και αιτίες που οδήγησαν τους «μπλε» σε αυτή την κατραπακιά στην πρώτη αγωνιστική της φετινής Πρέμιερ Λιγκ.

Όλα αρχίζουν από την αποβολή του Κέιχιλ, αλλά σίγουρα δεν τελείωσαν εκεί. Ο Πόουσον εξαντλεί την αυστηρότητά του στον τρόπο με τον οποίο ο αρχηγός της Τσέλσι πηγαίνει με το απλωμένο πόδι πάνω στον Στίφεν Ντεφούρ, του δείχνει την κόκκινη κάρτα και κάπου εκεί κατεβαίνει ο... γενικός για τους γηπεδούχους στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Εκνευρισμός, ένταση ακόμα και μεταξύ των παικτών του Κόντε (μια διαφωνία του Νταβίντ Λουίζ με τον Κουρτουά) και πλάνο το οποίο πήγε στα σκουπίδια.

Πάνω απ' όλα, όμως, μπαίνει η παντελής έλλειψη συγκέντρωσης και το μυαλό που πολύ γρήγορα θόλωσε και δεν έλεγε να πάρει ούτε μια σωστή απόφαση. Ο Νταβίντ Λουίζ σε δύο φάσεις έχασε τον Βόουκς που σκόραρε δις για να διαμορφώσει μαζί με τον Γουόρντ το 3-0 του πρώτου μέρους, ενώ στην άκρη του πάγκου, ο Ιταλός τεχνικός των Πρωταθλητών με τα χέρια σταυρωμένα και... δεμένα, έδειχνε επίσης αποσβολωμένος.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να εμπνεύσει τους ποδοσφαιριστές του να κάνουν κάτι καλύτερο μέχρι και τη στιγμή που ο ρέφερι σφύριξε και έστειλε προσωρινά τις δύο ομάδες στ' αποδυτήρια.

Ο Κόντε εκτέθηκε με τη χρησιμοποίηση του Μπόγκα στην επίθεση, παίρνοντας όμως πολύ γρήγορα πίσω την απόφασή του όταν «θυσίασε» τον μικρό για να περάσει τον Κρίστενσεν στον αγωνιστικό χώρο και να ενισχύει όσο γινόταν την άμυνα μετά και το αριθμητικό μειονέκτημα.

Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ στα μετόπισθεν έδειξε ότι χρειάζεται ακόμα δουλειά για να μάθει τον τρόπο που αγωνίζονται οι γύρω του και κυρίως ο Νταβίντ Λουίζ με τον οποίο η συνεργασία δεν ευδοκίμησε, ενώ από την πλευρά του, ο Βραζιλιάνος ήταν μονίμως... έξω φρενών! Τα νεύρα του διατηρήθηκαν σχεδόν σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα και μαζί με τον Φάμπρεγας ήταν εκείνοι που αντιδρούσαν στα σφυρίγματα του διαιτητή.

Τα παράπονα των «μπλε» από τον Πόουσον είναι δικαιολογημένα, ενώ με την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» και ορισμένες αποφάσεις του, ήταν αδύνατο να επέλθει ηρεμία στους παίκτες της Τσέλσι.

Κακή επίσης αποδείχθηκε η απόφαση να πάρει φανέλα βασικού ο Μπατσουαγί και όχι ο Αλβάρο Μοράτα. Ο Ισπανός, μπήκε στο παιχνίδι στο 69ο λεπτό, πέτυχε το πρώτο γκολ, «έδωσε» το δεύτερο και έδειξε αρκετά πιο έτοιμος ψυχολογικά, απ' ότι ο Βέλγος ομολόγός.

Ο τελευταίος, ναι μεν δεν είχε βοήθεια λόγω και της γενικότερα κακής εικόνας της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αδυνατούσε να δώσει κάποια δυναμική σρους «μπλε» για να τραβήξει μαζί του προς το μισό γήπεδο των «clarets» και τους συμπαίκτες του.

Ο Ισπανός φορ, έκανε κι ένα μεγάλο λάθος όταν λίγο μετά το γκολ του, «έκλεψε» εκείνο του Κρίστενσεν βάζοντας το πόδι και όντας σε θέση οφσάιντ, αφού θα μπορούσε να έχει γίνει το 3-2 πολύ νωρίτερα και έχει περισσότερο χρόνο η Πρωταθλήτρια για την ισοφάριση.

Η αποβολή του Φάμπρεγας στο 81' ήταν σωστή με την επικίνδυνη προβολή του παρά τις αρχικές διαμαρτυρίες του, ενώ πλέον γίνεται ακόμα πιο ζόρικη η προετοιμασία για το ντέρμπι της 20ης Αυγούστου με την Τότεναμ.

Παραμονές του αγώνα, ο Αντόνιο Κόντε είχε αναφέρει πως η διοίκηση κάνει ό,τι μπορεί για να βελτιωθεί το ρόστερ και να υπάρχουν επιλογές που θα βοηθήσουν φέτος την Τσέλσι, με την εικόνα που παρουσίαζε ο πάγκος της, στην έναρξη των υποχρεώσεών της στην Πρέμιερ Λιγκ, να προκαλεί... άγχος στους οπαδούς. Κρίστενσεν, Μοράτα, Μουσόντα, Καμπαγιέρο, Κένεντι, Τομόρι, Σκοτ.

Αυτά τα ονόματα είδαν όλοι να συμπληρώνουν την αποστολή και... προσευχήθηκαν να επιστρέψουν γρήγορα οι Αζάρ και Μπακαγιόκο, που φυσικά δεν αρκούν...

Ακολουθεί ένα μικρό, προβληματικό δείγμα της Τσέλσι από την πρεμιέρα :

Chelsea trying to play Football without Eden Hazard. pic.twitter.com/7YhTdOxH9k

— Mr.BlueGuy (@ItsMrBlueGuy) August 13, 2017