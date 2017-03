Modeste... the best!

Ο τεχνικός της Χέρτα, Παλ Νταρντάι, είναι πάντα μετρημένος και προσέχει πολύ αυτό που θα πει. Οπότε όταν αποθεώνει κάποιον αντίπαλο, η κίνηση παίρνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. «Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε τον Μοντέστ», τόνισε μετά την ήττα της ομάδας του με 4-2 από την Κολωνία. Ο Γάλλος, που έκανε χατ τρικ, ήταν από «άλλη διάσταση», σύμφωνα με τον Ούγγρο.

Με το τέλος του ματς, ο 28χρονος επιθετικός σκούπισε την μπάλα και την πήρε σπίτι του για δεύτερη φορά στη σεζόν. Θα βρεθεί στο δωμάτιο του γιου του «ως αναμνηστικό», όπως αποκάλυψε ο ίδιος. Ο Μοντέστ έφτασε τα 22 γκολ σε 25 ματς στην Bundesliga, ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση στο ίδιο σημείο της χρονιάς για τους Τράγους και είναι και επίσημα ο πιο επιτυχημένος ξένος στην ιστορία της Κολωνίας, ξεπερνώντας την επίδοση του Αυστριακού Πόλστερ από τη σεζόν 1996-97 (21). Μπροστά του, πλέον, έχει μόνο τους Κλάους Άλοφς (26, 1984-85), Χάνες Λερ (27, 1967-68) και Ντίτερ Μίλερ (34, 1976-77).

Τα επιτεύγματά του δεν τελειώνουν εκεί, καθώς ισοφάρισε το ρεκόρ του Άλοφς, σκοράροντας και στις 8 πρώτες αγωνιστικές, τον Οκτώβριο πέτυχε όλα τα γκολ των Τράγων (!) στο πρωτάθλημα, ενώ συνολικά έχει πετύχει το 54,9% των τερμάτων της ομάδας του! «Είναι πιο σημαντικός από τον Λεβαντόφσκι και τον Ομπαμεγιάνγκ», θα πει ο κίπερ Χορν.

«Σκοράρει με την ίδια συχνότητα, αλλά με λιγότερες ευκαιρίες», εξήγησε. Άλλωστε, έχει τα νούμερα με το μέρος του για να υποστηρίξει την άποψή του. Ο Γάλλος σκοράρει ένα γκολ ανά 3,5 σουτ, ο επιθετικός της Ντόρτμουντ ανά 3,7, ενώ ο Πολωνός ανά 4,5. Έτσι, λογικό ήταν σε ψηφοφορία του Spox για το ποιος είναι ο καλύτερος φορ της Bundesliga να λάβει το 40% των ψήφων, με τον Λεβαντόφσκι να είναι στην κορυφή των προτιμήσεων με 46%.

