Ράκιτιτς, ο πιο πιστός στρατιώτης!

To βράδυ της Τετάρτης έζησε τον απόλυτο θρίαμβο και το βράδυ της επόμενης την απόλυτη ευτυχία! Ο Ιβάν Ράκιτιτς… κόντρα σε όλες τις φήμες, όλα τα σενάρια που τον ήθελαν να φεύγει για το Μάντσεστερ, έμεινε στη Βαρκελώνη υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2021! Ο στρατιώτης έμεινε στο λόχο του κι ετοιμάζεται για νέες μάχες!

Hoy es un día muy especial para mí ¡Muy feliz por renovar con el @FCBarcelona_es!

I'm very happy for renew with @FCBarcelona! #ForçaBarça pic.twitter.com/BvbFqVIBnN

— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 10 Μαρτίου 2017