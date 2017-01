Ο παρεξηγημένος αρχηγός

Τα 260 γκολ που έχει σημειώσει ο Άλαν Σίρερ στην Premier League μοιάζουν απλησίαστα. Κι όμως, ο ίδιος ο Σίρερ, στη συνέντευξη που έδωσε στο ελληνικό FourFourTwo παραδέχθηκε ότι πίστευε πως ο Γουέιν Ρούνεϊ θα ήταν εκείνος που θα έσπαγε το ρεκόρ του. Μολονότι δεν τα κατάφερε, ο 31χρονος από το Λίβερπουλ γνωρίζει πως όταν αποσυρθεί από την ενεργό δράση θα αφήσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το αγγλικό ποδόσφαιρο τη δική του κληρονομιά.

Τον τελευταίο καιρό η γκρίνια για τον Ρούνεϊ είναι περισσότερη από την αναγνώριση, τουλάχιστον μέχρι το σκοράρισμα του 250ου γκολ και της κατάρριψης του ρεκόρ του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον. Η κουβέντα για το αν πρέπει να αγωνίζεται βασικός, καθώς και για τη θέση που είναι ικανός να αποδώσει καλύτερα ξεκίνησε πριν αναλάβει ο Μουρίνιο και συνεχίζεται. Η φυσική του ροπή να γυρίζει προς τα πίσω για να φτιάξει παιχνίδι όσο η καριέρα του βαδίζει προς τη δύση της είναι ένα γεγονός που επηρεάζει την χρησιμοποίησή του, όμως είτε παίζει περισσότερο στο κέντρο, είτε στα άκρα, είτε πιο κοντά στην περιοχή, οι επιδόσεις του αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της ποδοσφαιρικής ιστορίας.

Πέντε Πρωταθλήματα, ένα Champions League, ένα Παγκόσμιο Συλλόγων, δύο League Cup, ένα Κύπελλο. Ο Γουέιν Ρούνεϊ κατέρριψε το ρεκόρ τερμάτων του Μπόμπι Τσάρλτον, 43 χρόνια μετά και με 212 παιχνίδια λιγότερα από τον θρυλικό «Διάβολο». Και το έκανε, έχοντας συχνά άχαρο ρόλο. Παίζοντας υποστηρικτικά για τον Ρονάλντο, βγαίνοντας στα άκρα, προσφέροντας εκτός από τέρματα και δράση στην περιοχή τρεξίματα, κίνηση, πίεση, δημιουργία και τακτική. Λίγο πριν πιάσει τα 250 γκολ, έγινε ο μόλις τρίτος στην εποχή της Premier League που πραγματοποιεί διψήφιο αριθμό ασίστ, μετά τους Ράιαν Γκιγκς και Φρανκ Λάμπαρτ, οι οποίοι δεν ήταν επιθετικοί. Πολύ πιο σύνθετος από ένα «καθαρό» φορ, γράφοντας ωστόσο ιστορία με τα γκολ του. Είναι παράλληλα πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου στην Ευρώπη, ξεπερνώντας τον Ρουντ Φαν Νίστελροϊ και πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Premier League εκτός έδρας.

. @WayneRooney 's Record Goal From All Angles #mufc pic.twitter.com/KkUyD4Yjts

Χρειάστηκε να συμβιβαστεί, να προσαρμοστεί σε διαφορετικά πλάνα και καλούπια, να περάσει κρίσεις φυγής, οι οποίες και κλόνισαν την σχέση του με τον κόσμο. Έμαθε να τρέχει στις αντεπιθέσεις, να δουλεύει για να σκοράρουν άλλοι, να εκμεταλλεύεται σέντρες και να κινείται ως κυνηγός, να γυρίζει για να βοηθάει στην ανάπτυξη, να σπαταλά δυνάμεις πρεσάροντας. Και παρόλα αυτά, είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Αγγλίας και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς και δεύτερος σε συμμετοχές στα «τρία λιοντάρια» με 119. Ο τρόπος που σήκωσε το βάρος του σκοραρίσματος όταν έφυγε ο Ρονάλντο, σημειώνοντας 34 γκολ, έδειξε με τον καλύτερο τρόπο την επιθετική του κλάση.

Το 2004, όταν ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ρωτήθηκε τι ήταν αυτό που τον έκανε να δαπανήσει 27 εκατομμύρια για έναν ποδοσφαιριστή που δεν είχε δείξει την αξία του σε υψηλό επίπεδο, απάντησε : «Το γεγονός ότι είναι μόνο 18 και μπορεί να βρίσκεται για το υπόλοιπο της καριέρας του στον σύλλογο». Ο Σερ Άλεξ κατάλαβε ότι στο πρόσωπό του μπορεί να βρει μια προσωπικότητα, η οποία θα εξελισσόταν μαζί με το σύλλογο, θα μεγάλωνε με το πνεύμα του και θα αποτελούσε τη σταθερά σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ο Ρούνεϊ έφτασε τα 31 παίζοντας ασταμάτητα σε υψηλό επίπεδο και αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει. Μόνο μια χρονιά δεν κατάφερε να πιάσει το φράγμα των 15 γκολ τη σεζόν, το 2014-15, όπου με τον Φαν Χάαλ έβαλε 14. Δούλεψε πολύ για να τα καταφέρει, επιδεικνύοντας αυτό το τόσο σημαντικό για τους Άγγλους work rate και μια ατσάλινη θέληση. Σύμφωνοι, τα τελευταία χρόνια η πορεία του είναι καθοδική και τα χρήματα που λαμβάνει αντιστρόφως ανάλογα της απόδοσής του. Θα μπορούσε να εξελιχθεί περισσότερο; Ήταν αρκετοί εκείνοι που μονίμως περίμεναν περισσότερα από τον αρχηγό, να πάρει την ομάδα στις πλάτες του και να σκοράρει μονίμως όπως το 2011-12.

The stats behind Wayne Rooney​'s record breaking 250 goals for Manchester United​ #Rooney250 pic.twitter.com/EM06QJCvPa

— Bleacher Report UK (@br_uk) January 21, 2017