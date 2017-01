Η Τότεναμ ανεβάζει τον πήχη

Η προσέγγιση σε ένα ματς μπορεί να κρίνει την τελική του έκβαση, να αιφνιδιάσει τον αντίπαλο, να προσαρμόσει την ομάδα στα ατού του και στο επόμενο παιχνίδι να αλλάξει και πάλι. Εκείνο όμως που δεν αλλάζει για την Τότεναμ του Μαουρίτσιο Ποκετίνο είναι η προσήλωση και η πνευματική ετοιμότητα με την οποία αντιμετωπίζει τα ντέρμπι. Έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στον τρόπο που σταδιακά ο Αργεντινός προπονητής κατάφερε να βγάλει εκτός παιχνιδιού την αγωνιστική νωθρότητα, την έλλειψη συγκέντρωσης και εργατικότητας. «Οι ομάδες του Ποκετίνο δουλεύουν πολύ σκληρά και αυτό δεν ήταν κάτι που η Τότεναμ έκανε», είχε πει χαρακτηριστικά ο Γκάρι Νέβιλ, βλέποντας την αλλαγή να συντελείται μπροστά στα μάτια του από αγωνιστική σε αγωνιστική, μετά τις αναμενόμενες αλλαγές στο ρόστερ.

Απόλυτη αφοσίωση στο πλάνο, άμεση προσπάθεια για επανάκτηση, γρήγορο τρανζίσιον, αυταπάρνηση, αλτρουισμός, τάκλιν, τρεξίματα. Μαχητικό πνεύμα και work rate. Η αγωνιστική συμπεριφορά έπρεπε να αλλάξει συθέμελα και αυτό ήταν κάτι που έγινε εμφανές και σε ατομικό επίπεδο, με χαρακτηριστικότατο παράδειγμα τον Λαμέλα. Η λέξη soft δεν επιτρεπόταν πλέον στο White Hart Lane. Τα «σπιρούνια» όμως δεν σταματούν εκεί. Εκτός από αγωνιστικά, συνεχίζουν να εξελίσσονται και πνευματικά. Και τα αποτελέσματα βοηθούν στο να περάσoυν στο επόμενο επίπεδο. Το έθεσε σαφέστατα ο Ντεμπελέ: «Δεν ήταν η πρώτη φορά που παίζαμε με την Τσέλσι, αλλά αυτή τη φορά βγήκαμε μπροστά, δεν μας έπιασε πανικός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έκανε τη διαφορά με τις προηγούμενες φορές που τους αντιμετωπίσαμε. Σε αυτά τα παιχνίδια προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού, θέλαμε να μαχόμαστε. Αλλά αυτή τη φορά διατηρήσαμε το παιχνίδι μας και παίξαμε σαν ενήλικες. Ήμασταν πολύ χαλαροί».

Όλα τα παραπάνω μεταφράζονται στο εντός έδρας σερί που έχει χτίσει ο Ποκετίνο στα λονδρέζικα ντέρμπι, τα οποία, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που τα περιβάλλουν, είναι ειδικών συνθηκών. Από τη μέρα που ανέλαβε είναι αήττητος, έχοντας οκτώ νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Η Τσέλσι του Κόντε έμελλε να το βιώσει χτυπημένη με τα ίδια της τα όπλα. Από τη μέρα που ο Κόντε εφάρμοσε το 3-4-3 μετά τις κολλητές ήττες από Λίβερπουλ και Άρσεναλ τον Σεπτέμβριο, η ομάδα του έτρεξε ένα απόλυτο σερί 13 νικών, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Premier League. Κανένας προπονητής δεν κατάφερε να βρει αντίδοτο στην τακτική του, να ανοίξει χώρους στην καλά οργανωμένη άμυνα και ταυτόχρονα να κρατήσει τους απελευθερωμένους επιθετικούς μακριά από την εστία του γκολκίπερ του. Ο Κούμαν προσπάθησε να τον αντιμετωπίσει με παρόμοιο σχηματισμό, αλλά έφαγε τα μούτρα του. Η Σαουθάμπτον δέχθηκε πέντε γκολ από τους «Μπλε».

Win together, celebrate together.

Thank you for your incredible support this evening! #COYS pic.twitter.com/THfts1oOtb

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 4, 2017