Από γενιά σε γενιά η Αργεντινή θα έχει πάντα έναν Σιμεόνε! (pics & vid)

«Όταν ακόμα ήμουν στις μικρές ομάδες της Ρίβερ Πλέιτ, ο γέρος μου είχε πει πως κάποια στιγμή θα βρίσκομαι εδώ», ανέφερε ο Τζιοβάνι Σιμεόνε στους εκπροσώπους του Τύπου μετά το τέλος του νικηφόρου φιλικού της Αργεντινής με την Γουατεμάλα. Ο 23χρονος άσος της Φιορεντίνα και γιος του «Τσόλο» Σιμεόνε, μόλις είχε συνδυάσει το ντεμπούτο του με το εθνόσημο στο στήθος με γκολ. Η προφητεία του πατέρα του μόλις είχε εκπληρωθεί.

Η ιστορία της οικογένειας Σιμεόνε με την εθνική Αργεντινής ξεκινάει τρεις δεκαετίες πριν, και συγκεκριμένα στις 14 Ιουλίου του 1988 στο Σίδνεϊ όταν η τότε Παγκόσμια πρωταθλήτρια έχοντας στο ρόστερ της ορισμένους από τους ήρωες του Μεξικό όπως οι Ρουτζέρι, Μπατίστα, Ίσλας, αλλά κι ένα αμούστακο παιδί ο Ντιέγκο Σιμεόνε, γνώριζε βαριά ήττα με 4-1 από την Αυστραλία. Από εκείνη την στιγμή ξεκινούσε μια σχέση που κράτησε 18 χρόνια με 106 συμμετοχές και με τον «Τσόλο» Σιμεόνε να αποτελεί πλέον μύθος για την «αλμπιτσελέστε».

«Από τότε που ήμουν μικρό παιδάκι ο πατέρας μου μου έλεγε ότι η εθνική ομάδα είναι κάτι το μοναδικό. Από την φανέλα, την αύρα, τον Ντιέγκο, τον Μπατιστούτα, τους συμπαίκτες, τα πάντα στην εθνική Αργεντινής είναι μοναδικά. Δεν σταμάτησε ποτέ να μου το υπενθυμίζει. Ο πατέρας μου αγαπούσε και αγαπάει την εθνική ομάδα κι έχει δώσει τα πάντα γι αυτήν. Και την αγάπη αυτή μου την έδειξε από την πρώτη στιγμή», δήλωνε ο Τζιοβάνι λίγο πριν το ντεμπούτο του χωρίς να κρύβει την συγκίνηση και τον θαυμασμό γιατί όσα του περιέγραφε ο πατέρας του πλέον ετοιμαζόταν να τα ζήσει από κοντά.

Ο Τζιοβάνι είδε για πρώτη φορά το φως του ήλιου τον Ιούλιο του 1995 στην Μαδρίτη. Ο πατέρας του όμως ήταν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού όπου και προετοιμαζόταν με την Αργεντινή για το Copa America της Ουρουγουάης. Η ήττα από την Βραζιλία στα προημιτελικά έστειλε τους «γκαούτσος» σπίτι τους και τον Σιμεόνε πίσω στην Μαδρίτη για να δει από κοντά τον μικρό του γιο. Από εκείνη την στιγμή ξεκινούσε μια σχέση απόλυτης αγάπης μεταξύ πατέρα και γιου. Ατλέτικο, Λάτσιο, Ίντερ και Ράσινγκ Κλουμπ αλλά κυρίως εθνική Αργεντινής. Κάθε φορά που ο «Τσόλο» είχε αγώνα, ο «Τσολίτο» ήταν εκεί στο πλευρό του μπαμπά του ακούγοντας όλες αυτές τις υπέροχες ιστορίες.

Την ημέρα που ο Σιμεόνε γινόταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έσπαγε το φράγμα των 100 συμμετοχών με το εθνόσημο στο στήθος, η Αργεντινή του Μαρσέλο Μπιέλσα αντιμετώπιζε την Βενεζουέλα για τα προκριματικά του Μουντιάλ της Ιαπωνίας. Ο Ντιέγκο μπήκε στο Μονουμεντάλ έχοντας στο πλευρό του τους δύο γιους του, Τζιοβάνι και Τζιανλούκα. Και οι τρεις ντυμένοι στα ίδια χρώματα, ακόμα και με τον ίδιο αριθμό, το 14 το οποίο έγινε ταυτόσημο με τον νυν τεχνικό της Ατλέτικο Μαδρίτης. Σε εκείνο το ματς ο Τζιοβάνι γνώρισε και το είδωλό του, τον Γκαμπριέλ Ομάρ Μπατιστούτα, με εκείνο το παιδάκι να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και χρόνια μετά να παίρνει την φανέλα με το Νο9 στην Φιορεντίνα, στην ομάδα που ο «Μπατιγκόλ» μεγαλούργησε.

​

Για να φτάσει σε αυτό το σημείο ο Τζιοβάνι το όνομα Σιμεόνε έπαιξε ελάχιστο ρόλο. Πολλή δουλειά και αποφασιστικότητα κατάφερε τόσο στην Ρίβερ Πλέιτ όσο και στην Μπάνφιλντ να δείξει ότι μπορεί να σταθεί ως Τζιοβάνι Σιμεόνε και όχι ως ο γιος του Ντιέγκο. Οι εμφανίσεις του στην Αργεντινή έφεραν την μεταγραφή στην Τζένοα και την περασμένη σεζόν ανάγκασαν την Φιορεντίνα να δαπανήσει 15 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του.

Με τις εμφανίσεις του κέρδισε αμέσως το απαιτητικό κοινό της Φλωρεντίας. Πρώτη σεζόν και 14 γκολ στην Serie A με τον ιταλικό σύλλογο να λέει όχι σε προτάσεις που έφταναν τα 30 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος κλείνει τα αυτιά του και δουλεύει σκληρά κάτι που το αναγνωρίζει και ο πατέρας του. «Μέρα με την ημέρα βελτιώνεται ως ποδοσφαιριστής. Δουλεύει τις όποιες ατέλειες έχει, σωματικά είναι δυνατός και το ευχάριστο είναι ότι για την θέση του ξέρει να παίρνει τις σωστές θέσεις. Το πιο σημαντικό είναι ότι κάθε μέρα θέλει να βελτιώνεται και να μαθαίνει, και αυτό με γεμίζει με περηφάνια. Γιατί δεν φοβήθηκε το βαρύ όνομα που τον ακολουθούσε και έφτιαξε το δικό του μονοπάτι», ανέφερε ο πατήρ Σιμεόνε ενώ ετοιμαζόταν να παρακολουθήσει το ντεμπούτο του Τζιοβάνι στο Λος Άντζελες κόντρα στην Γουατεμάλα.

Ένα ντεμπούτο ονειρικό με γκολ με τον «Τσολίτο» να πετυχαίνει το τρίτο τέρμα της «αλμπιτσελέστε« με τον Ντιέγο κάπου στην Μαδρίτη να μην κρύβει την χαρά του και την συγκίνησή του για τα κατορθώματα του πρωτότοκου γιου του. Γιατί Αργεντινή και Σιμεόνε θα είναι πάντα δύο έννοιες ταυτόσημες.

