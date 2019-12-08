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Πρίγιοβιτς: Γκολάρα με ανάποδο ψαλίδι! (vid)

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ ΦΟΡ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΝ ΚΑΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ

Πρίγιοβιτς: Γκολάρα με ανάποδο ψαλίδι! (vid)

Πρίγιοβιτς: Γκολάρα με ανάποδο ψαλίδι! (vid)

Ένα από τα πιο θεαματικά γκολ της καριέρας του σημείωσε ο Αλεκσάνταρ Πρίγιοβιτς σκοράροντας με ανάποδο ψαλίδι σε ματς για το Κύπελλο του Βασιλιά κόντρα στην Αλ Σάφα.

Η Αλ Ιτιχάντ του Χενκ Τεν Κάτε επικράτησε με 4-1 με τον Σέρβο στράικερ να βρίσκει τον καλό εαυτό του πετυχαίνοντας στο 32΄ το δεύτερο γκολ της ομάδας του.

Δείτε το γκολ-ποίημα του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ.

 

هدف الجلاد ألكساندر بريوفيتش ضد الصفا في كأس الملك | Aleksandar Prijović Goal against Al-Safa

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