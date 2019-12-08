Πρίγιοβιτς: Γκολάρα με ανάποδο ψαλίδι! (vid)

Η Αλ Ιτιχάντ του Χενκ Τεν Κάτε επικράτησε με 4-1 με τον Σέρβο στράικερ να βρίσκει τον καλό εαυτό του πετυχαίνοντας στο 32΄ το δεύτερο γκολ της ομάδας του.
Δείτε το γκολ-ποίημα του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ.
ΛΑΜΙΑ -vs
ΟΦΗ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΛΑΜΙΑ -vs
ΟΦΗ -
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
LIVE
ΕΙΜΠAΡ 0vs
ΧΕΤAΦΕ 1
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
LIVE
LECCE 1vs
ΤΖΕΝΟΑ 2
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΚAΛΙΑΡΙ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
ΣΠΑΛ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -vs
ΠAΡΜΑ -
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
1. FC KOLN -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
PADERBORN 07 -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 103vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 141vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 115vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 126vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 112
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -
ΡΕΜΣ -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΝΑΝΤ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΒΕΡΟΙΑ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ -
LIVE
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ 0vs
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 0
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
KRYLIA SOVETOV 2vs
URAL 3
FK SOCHI -vs
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ -
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΡΟΣΤΟΦ -
LIVE
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ 53vs
ZARAGOZA 53
LIVE
MONBUS OBRADOIRO 50vs
REAL BETIS 51
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
JOVENTUT BADALONA -
BAXI MANRESA -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
GERMANI BAS. BRESCIA 86vs
ORIORA PISTOIA 74
VL PESARO -vs
ΜΙΛAΝΟ -
RED OCTOBER CANTU -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
SASSARI -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
DE LONGHI TREVISO -vs
REGGIANA -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
ALMA TRIESTE -
LIVE
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 40vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 36
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 85vs
OGM ORMANSPOR 52
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΚΗΦΙΣΙA -
ΠΑΟΚ -vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 0vs
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 2
Ένα από τα πιο θεαματικά γκολ της καριέρας του σημείωσε ο Αλεκσάνταρ Πρίγιοβιτς σκοράροντας με ανάποδο ψαλίδι σε ματς για το Κύπελλο του Βασιλιά κόντρα στην Αλ Σάφα.
Η Αλ Ιτιχάντ του Χενκ Τεν Κάτε επικράτησε με 4-1 με τον Σέρβο στράικερ να βρίσκει τον καλό εαυτό του πετυχαίνοντας στο 32΄ το δεύτερο γκολ της ομάδας του.
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