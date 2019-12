Χρυσή Μπάλα 2019: Κορυφαίος νεαρός ο Ντε Λιχτ (vids)

Η εκπληκτική σεζόν του Άγιαξ μέχρι τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ και οι σπουδαίες εμφανίσεις του σε προσωπικό επίπεδο, χάρισαν στον Ματάιας Ντε Λιχτ το βραβείο του καλύτερου νεαρού παίκτη για το 2019.

Ο 20χρονος Ολλανδός, επικράτησε ανάμεσα σε Ζοάο Φέλιξ, Βινίσιους, Γκεντουζί, Χάβερτζ, Κεν, Τσουκουέζε, Λούνιν, Σάντσο και Λι κι έγινε ο δεύτερος που κατακτά το «Kopa Trophy» μετά τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος εγκαινίασε ουσιαστικά το βραβείο πέρυσι.

Δεύτερος στην ψηφοφορία κατετάγη ο Τζέιντον Σάντσο και τρίτος ο Ζοάο Φέλιξ.



Here is the 2019 Kopa Trophy Top 3 ⤵️

1. Matthijs de Ligt

2. @Sanchooo10

3. @joaofelix70

#ballondor #kopatrophy pic.twitter.com/Dqg5CizQ5C

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019