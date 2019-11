Τσιτσιπάς ή μήπως... Ποντόλσκι; (vid)

Στα 34 του χρόνια ο Γερμανός επιθετικός Λούκας Ποντόλσκι, συνεχίζει την καριέρα του στην Ιαπωνία για την Vissel Kobe.

Ωστόσο, εκτός από την εκτελεστική του ικανότητα, δείχνει ότι είναι εξίσου καλός και στο τένις.

Οπως γράφει κι ο ίδιος: «Φέρτε μου μια μπάλα και θα σας δείξω πώς γίνεται».

Μάλλον, πιστεύει ότι είναι έτοιμος να παίξει και με παίκτες επιπέδου Τσιτσιπά.

Give me a ball and I’ll show you how it’s done #poldi #lp10 pic.twitter.com/HWi5V82wRQ

— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) November 6, 2019