Εχει λείψει αρκετό διάστημα με τραυματισμό και γενικότερα βρισκόταν σε μία ανακατωσούρα με τη μεταγραφή που δεν πήρε στην Μπαρτσελόνα. Είχαμε επομένως, πολύ καιρό να δούμε κάτι ωραίο από τον Νεϊμάρ κι εκείνος θυμήθηκε να κάνει ένα μαγικό στην προπόνηση της Βραζιλίας. Για να το καταλάβεις, χρειάζεται να το δεις πάνω από δύο φορές.

@neymarjr is at it again.

@BGT_ENG pic.twitter.com/DGnS0JhOzz

— 433 (@official433) September 6, 2019