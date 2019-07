Η κορυφαία 11άδα του Ζλάταν έχει μόνο... Ιμπραΐμοβιτς! (pic)

Ο Ζλάταν κάθισε, σκέφτηκε, προβληματίστηκε, έπρεπε να βρει έναν ιδανικό ποδοσφαιριστή για κάθε θέση της 11άδας που θα δημιουργούσε και η οποία σύμφωνα με τα δικά του «θέλω» θα μπορούσε να νικήσει οποιονδήποτε αντίπαλο.

Έτσι, έβαλε... 11 διαφορετικές φωτογραφίες από την καριέρα του, επέλεξε 11 Ιμπραΐμοβιτς, ενώ για κόουτς, μάλλον τελικά θα βάλει... τον Ζλάταν!

Δείτε τη φωτογραφία:

My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan pic.twitter.com/MvRN5krxPc

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 8, 2019