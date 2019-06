Αίγυπτος - Ζιμπάμπουε 1-0

Η Αίγυπτος... ίδρωσε αλλά κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη στο Copa Africa.

Το μοναδικό γκολ με τη Ζιμπάμπουε σημείωσε ο Τρεζεγκέ στο 41'.

Όσον αφορά στο Σαλάχ, στο δεύτερο μέρος φρόντισε να τον νιώσει για τα καλά η αντίπαλη άμυνα αλλα δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα.

Trezeguet With The Opening Goal For Egypt Against Zimbabwe At The #AFCON 2019

Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, commonly known as Trézéguet, is an Egyptian professional footballer who plays as a midfielder for Turkish club Kasımpaşa pic.twitter.com/HTQajpUobF

