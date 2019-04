Είναι πλέον 39, αλλά στο Κατάρ ο Τσάβι εξελίχτηκε και στις εκτελέσεις φάουλ. Στο Champions League Ασίας όπου συμμετέχει με την Αλ Σαντ, έβαλε φαουλάρα για το 1-0 κόντρα στην Πακχτακόρ του Ουζμπεκιστάν.

Xavi still got it pic.twitter.com/oJn3dFyWBi

— Nawar. (@A7mad_Nawar) April 22, 2019