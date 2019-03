Μέσι, άλλο Μπαρτσελόνα και άλλο Αργεντινή (vid)

Η επιστροφή του Μέσι στην Αλμπισελέστε αναμενόταν πώς και πώς αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα ήθελαν οι συμπατριώτες του. Οπως και η συνεργασία του με τους συμπαίκτες του δεν ήταν αυτό που περίμενε ο ίδιος, όπως δείχνει και το παρακάτω βίντεο, εστιάζοντας στην αποτυχημένη προσπάθεια του Ντάριο Μπενεντέτο για τακουνάκι, σε μια παρόμοια φάση με το τακουνάκι του Λουίς Σουάρες στο ματς της Μπαρτσελόνα με την Μπέτις.

The difference in Messi’s teammates for Argentina and Barcelona pic.twitter.com/uQYW5YBlOs

— Ryan (@LioneI10ii) March 22, 2019