Η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής (8/2) στο προπονητικό κέντρο της Φλαμένγκο στο Ρίο ντε Τζανέιρο, είχε απολογισμό 10 νεκρούς και 3 σοβαρά τραυματίες.

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου ζει άλλο ένα δράμα, ανήμερα της τραγωδίας της Θύρας 7 και λίγο μετά από την είδηση ότι αναγνωρίστηκε η σορός του Εμιλιάνο Σάλα.

5.14: Η ώρα που κλήθηκαν οι πυροσβέστες. Σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ένα κλιματιστικό σ' ένα δωμάτιο των εγκαταστάσεων.

5.38: Εφτασαν στο σημείο οι πυροσβέστες. Μέσα σε μία ώρα κατάφεραν να τη σβήσουν. Μέσα σε μία ώρα 10 άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, μικρά παιδιά κάηκαν ζωντανοί την ώρα που κοιμόντουσαν.

Το video από τις φλόγες που έκαψε 6 παιδιά και 4 υπαλλήλους σε κάνει να καταλάβεις το μέγεθος της τραγωδίας. Η Φλαμένγκο έχει βυθιστεί στο πένθος.

Το πρώτο πτώμα που αναγνωρίστηκε στην τραγωδία της Φλαμένγκο ήταν ο 15χρονος διεθνής τερματοφύλακας Κρίστιαν Εσμέριο.

Δυστυχώς δεν είναι ο μόνος. Οι Πάμπλο Ενρίκε, Σάμουελ Τόμας, Αρθουρ Βινίσιους, Κρίστιαν Εσμέριο, Βίκτορ Ισαΐας και Ρικέλμο ντε Σόουζα Βιάνα έχουν επίσης ταυτοποιηθεί, ενώ αγνοούνται τα ονόματα τριών ακόμα.

Στο άκουσμα της είδησης, Ροναλντίνιο, Βινίσιους, Ζίκο και Ρομάριο έσπευσαν να εκφράσουν τα βαθιά τους συλλυπητήρια, ενώ η Βάσκο Ντα Γκάμα ακύρωσε την προπόνηση κι ο πρόεδρος του συλλόγου αιτήθηκε στην Ομοσπονδία να αναβληθεί η αγωνιστική του Σαββατοκύριακου.

Το σκίτσο με το παιδί της Σαπεκοένσε να έχει αγκαλιά το παιδί της Φλαμένγκο έχει «σπάσει καρδιές». Ευχή όλων είναι να σταματήσει ο αριθμός των νεκρών εδώ. Να πάψουν πια να φεύγουν μικρά παιδιά, που καλά καλά δεν έχουν αρχίσει να ονειρεύονται κι άλλα που απλά άρχισαν να ζουν αυτό που πρόλαβαν να ονειρευτούν αλλά όχι να ζήσουν.

Oι αντιδράσεις από τις διεθνή ΜΜΕ:

