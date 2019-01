Δανεικός στην Φλαμέγκο από την Ίντερ ο Γκαμπιγκόλ (vid)

Νέος δανεισμός για τον Γκάμπριελ Μπαρμπόσα ή αλλιώς Γκαμπιγκόλ. Ο 22χρονος φορ δεν βρισκόταν στα πλάνα της Ίντερ η οποία αποφάσισε να τον δώσει ξανά δανεικό αυτή την φορά στην Φλαμένγκο.

Ο Γκάμπριελ Μπαρμπόσα μετακόμισε το καλοκαίρι του 2016 στην Ίντερ από την Σάντος για 29,5 εκατ. ευρώ αλλά δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί με αποτέλεσμα να παραχωρηθεί δανεικός κατά σειρά σε Μπενφίκα και Σάντος.

Gabigol veste a camisa e fala as primeiras palavras como jogador do Flamengo: “Fala, pessoal! Aqui é o Gabriel. Já tô com o manto, faço parte da nação. Tamojunto!” #gefla pic.twitter.com/VV8IJA0Nr2

— Cahê Mota (@cahemota) 8 January 2019