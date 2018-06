Στην Κίνα ο Ρέγες (pic)

Ουκ ολίγα καλοκαίρια το όνομά του «έπαιξε» στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Ο Ισπανός, στα 35 του χρόνια βρίσκεται στη Δύση της καριέρας του αλλά έχει ακόμα μία αποστολή: να γλίτώσει την Ξιντζιάνγκ Τιανσάν Λέοπαρντ από τον υποβιβασμό.

Ο Ρέγες, αγωνιζόταν στην Segunda Division με τη φανέλα της Κόρδομπα και τώρα είναι έτοιμος για ακόμη μια πρόκληση.

OFFICIAL: Former Spain NT player José Antonio Reyes has joined CL1 club Xinjiang Tianshan Leopard. pic.twitter.com/G1L46DVGaa

— TransferMarkt China (@asaikana) June 6, 2018