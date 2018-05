«Ιαπωνέζος» κι επίσημα ο Ινιέστα (pic)

Η Vissel Kobe ανακοίνωσε τη σημαντικότερη μεταγραφή της ιστορίας της!

Το ταξίδι του Αντρές Ινιέστα στην Ιαπωνία για τα επόμενα δύο χρόνια μόλις ξεκίνησε και επίσημα!

Ο σύλλογος τον καλωσόρισε λέγοντας: «Ένας μάγος έρχεται στην Kobe».

Από την πλευρά της η Μπαρτσελόνα, μέσω του λογαριασμού της στο Twitter, του ευχήθηκε «καλή τύχη στη νέα του περιπέτεια στην Ιαπωνία Vissel Kobe. Είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος

Μάλιστα κι ο Λούκας Ποντόλσκι που παίζει στην ίδια ομάδα τον καλωσόρισε με το εξής τιτίβισμα:

@andresiniesta8 good luck for your new adventure in Japan with @vissel_kobe!

We are sure the fans will enjoy your magic

We will follow you via Barça and @FCBarcelona_JP!

#Infinit8Iniesta pic.twitter.com/ipTzOtS1vA

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 24, 2018