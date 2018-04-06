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Εξαιρετικός Μπεργκ και χατ τρικ!

Εξαιρετικός Μπεργκ και χατ τρικ!

Ο Μάρκους Μπεργκ πέτυχε χατ τρικ και κράτησε την Αλ Αΐν στην κορυφή της βαθμολογίας!  

Εξαιρετικός Μπεργκ και χατ τρικ!

Ο Σουηδός επιθετικός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το απέδειξε με ένα χατ τρικ!O Μπεργκ με τρία γκολ κόντρα στην Αλ Φουιαρά βοήθησε να έρθει το  4-0, διατηρώντας έτσι στην κορυφή και στο +7 την ομάδα του από τη δεύτερη Αλ Ουάντα. 

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