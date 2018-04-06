Εξαιρετικός Μπεργκ και χατ τρικ!

Ο Σουηδός επιθετικός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το απέδειξε με ένα χατ τρικ!O Μπεργκ με τρία γκολ κόντρα στην Αλ Φουιαρά βοήθησε να έρθει το 4-0, διατηρώντας έτσι στην κορυφή και στο +7 την ομάδα του από τη δεύτερη Αλ Ουάντα.
بيرج يحرز هدف #العين الثالث في مرمى #دبا#المنصة #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/o3BFuCtNkA
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 6, 2018
بيرج يحرز هدف #العين الثاني في مرمى #دبا#المنصة #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/8wvg2qZVr2
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 6, 2018
#العين يتقدم على #دبا بهدف اللاعب بيرج#المنصة #دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/aHzdW302Jf
— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) April 6, 2018