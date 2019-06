Στο Nations League το πιο μυθικό VAR ever (vid)

Η φάση VAR είναι από μόνη της ιδιαίτερη. Αυτό που συνέβη όμως στον ημιτελικό του Nations League μεταξύ Πορτογαλίας και Ελβετίας, είναι αναμφίβολα το πιο τρελό που έχει υπάρξει στη σύντομη ιστορία της τεχνολογίας της μπάλας.

Η Πορτογαλία νικούσε 1-0. Η Ελβετία ζήτησε πέναλτι, αλλά ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί η φάση. Στην εξέλιξή της ο Φέλιξ Μπριχ σφύριξε πέναλτι στην απέναντι περιοχή υπέρ των Πορτογάλων. Ωστόσο, αρχικά το πήρε πίσω και έτρεξε στο VAR.

Δεν το έκανε όμως για τη δεύτερη φάση που ήταν πεντακάθαρη ανατροπή, αλλά για την πρώτη, δίνοντας τελικά πέναλτι υπέρ των Ελβετών, που ισοφάρισαν 1-1.

If you couldn’t decide what you think to VAR this will really confuse you.

Switzerland appeal for a peno. No penalty. Portugal break away and appeal for a penalty, if gets given.

Ref goes to var and gives the original appeal from Switzerland for a penalty. Wow pic.twitter.com/MJeljnPIFH

— Tom (@ThomasClay3) June 5, 2019