Με Κέιν και... «άγιους» η αποστολή της Αγγλίας για το Nations League (pic & vid)

Τα «τρία λιοντάρια» γνωστοποίησαν τους ποδοσφαιριστές που θα έχει διαθέσιμους ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ για το τελευταίο κομμάτι του νεοσύστατου θεσμού στον οποίο συμμετέχουν οι εθνικές ομάδες των χωρών και από το οποίο υπάρχει και η επιβράβευση κατάληψης θέσης στα τελικά του Euro 2020.

Ξεχωρίζει η παρουσία των Ρέντμοντ και Γουόρντ – Πρόους από την Σαουθάμπτον, ενώ, παρών είναι και ο Χάρι Κέιν που είναι έτοιμος να ξεπεράσει ολοκληρωτικά τον νέο σοβαρό τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε το τελευταίο διάστημα.

Εκτός έμειναν οι Λουκ Σο και Τζέιμς Μάντισον...

Δείτε τους παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή:

PROWSEY!

PROWSEEEEEEEY...

WE'RE IN THE ENGLAND SQUAD! #saintsfc pic.twitter.com/KJTfU64LWR

— Southampton FC (@SouthamptonFC) May 16, 2019