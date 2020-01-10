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Λεβαδειακός: Ανακοίνωσε Αγγελόπουλο

Λεβαδειακός: Ανακοίνωσε Αγγελόπουλο

Λεβαδειακός: Ανακοίνωσε Αγγελόπουλο

Την απόκτηση του Γιάννη Αγγελόπουλου από την Πάφο, ανακοίνωσε ο Λεβαδειακός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γιάννη Αγγελόπουλου. Ο γεννημένος στις 30/4/1998 νεαρός τερματοφύλακας είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα Νέων, ενώ η προηγούμενη ομάδα του ήταν η ΠΑΦΟΣ F.C».

 

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