Λεβαδειακός: Ανακοίνωσε Αγγελόπουλο

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γιάννη Αγγελόπουλου. Ο γεννημένος στις 30/4/1998 νεαρός τερματοφύλακας είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα Νέων, ενώ η προηγούμενη ομάδα του ήταν η ΠΑΦΟΣ F.C».
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 96vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 89vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 88vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 65vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ 0vs
ΛΑΜΙΑ 1
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 109vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 112vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 116vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 113vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 92
ΡΕΝ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ -
Την απόκτηση του Γιάννη Αγγελόπουλου από την Πάφο, ανακοίνωσε ο Λεβαδειακός.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γιάννη Αγγελόπουλου. Ο γεννημένος στις 30/4/1998 νεαρός τερματοφύλακας είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα Νέων, ενώ η προηγούμενη ομάδα του ήταν η ΠΑΦΟΣ F.C».