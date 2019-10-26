Λεβαδειακός: «Αξιος συνεχιστής» (pic)

ΤΕΛΙΚΟ
KIROLBET BASKONIA 82vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ZALGIRIS KAUNAS 70vs
LYON-VILLEURBANNE 56
ΤΕΛΙΚΟ
ALBA BERLIN 66vs
CSKA MOSCOW 82
ΤΕΛΙΚΟ
MILANO 87vs
FENERBAHCE BEKO 74
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTHAMPTON FC 0vs
LEICESTER CITY 9
ΤΕΛΙΚΟ
1. FSV MAINZ 05 3vs
1. FC KOLN 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC NANTES 0vs
AS MONACO 1
ΤΕΛΙΚΟ
VILLARREAL CF 4vs
DEPORTIVO ALAVES 1
ΤΕΛΙΚΟ
HELLAS VERONA 0vs
US SASSUOLO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT PETERSBURG 79vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 89
ΟΦΗ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΠΑΟΚ -
CD LEGANES -vs
MALLORCA -
REAL VALLADOLID -vs
SD EIBAR -
ATLETICO MADRID -vs
ATHLETIC BILBAO -
MANCHESTER CITY -vs
ASTON VILLA -
BRIGHTON & HOVE -vs
EVERTON FC -
WEST HAM UNITED -vs
SHEFFIELD UNITED -
WATFORD FC -vs
AFC BOURNEMOUTH -
BURNLEY FC -vs
CHELSEA -
LECCE -vs
JUVENTUS -
INTER -vs
PARMA -
GENOA CFC -vs
BRESCIA -
SC FREIBURG -vs
RB LEIPZIG -
PADERBORN 07 -vs
FORTUNA DUSSELDORF -
HERTHA BSC -vs
TSG 1899 HOFFENHEIM -
BAYERN MUNCHEN -vs
UNION BERLIN -
FC SCHALKE 04 -vs
BORUSSIA DORTMUND -
BAYER 04 LEVERKUSEN -vs
SV WERDER BREMEN -
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
LARISA -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΑΡΗΣ -
LIVE
MEMPHIS GRIZZLIES 101vs
CHICAGO BULLS 102
LIVE
NEW ORLEANS PELICANS 101vs
DALLAS MAVERICKS 103
LIVE
OKLAHOMA CITY 85vs
WASHINGTON WIZARDS 97
LIVE
DENVER NUGGETS 39vs
PHOENIX SUNS 45
LIVE
SACRAMENTO KINGS 2vs
PORTLAND 2
ΤΕΛΙΚΟ
BOSTON CELTICS 112vs
TORONTO RAPTORS 106
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 99vs
MINNESOTA 121
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 113vs
NEW YORK KNICKS 109
LOS ANGELES LAKERS -vs
UTAH JAZZ -
MILWAUKEE BUCKS -vs
MIAMI HEAT -
BAHCESEHIR KOLEJI -vs
TOFAS -
GAZIANTEP -vs
PINAR KARSIYAKA -
AFYON BELEDIYE -vs
BESIKTAS -
BURSASPOR -vs
ANADOLU EFES -
TAMBOV -vs
UFA -
AKHMAT GROZNY -vs
ARSENAL TULA -
ROSTOV -vs
FK SOCHI -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
SIVASSPOR -vs
ANTALYASPOR -
GAZISEHIR GAZIANTEP -vs
ALANYASPOR -
FENERBAHCE -vs
KONYASPOR -
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
OSC LILLE -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
MONTPELLIER HSC -vs
ANGERS SCO -
REIMS -vs
NIMES OLYMPIQUE -
OLYMPIQUE LYON -vs
FC METZ -
RC STRASBOURG -vs
OGC NICE -
BREST -vs
DIJON FCO -
GRAN CANARIA -vs
JOVENTUT BADALONA -
UCAM MURCIA -vs
MONBUS OBRADOIRO -
SAN PABLO BURGOS -vs
VALENCIA -
UNICAJA -vs
ESTUDIANTES -
TRENTO -vs
DE LONGHI TREVISO -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
VIRTUS BOLOGNA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
Οι Βοιωτοί διατηρούν πολλά παράπονα από τις αποφάσεις του ρέφερι Αγγελάκη στον αγώνα τους με τον ΠΑΣ Γιάννινα