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Λεβαδειακός: «Αξιος συνεχιστής» (pic)

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Λεβαδειακός: «Αξιος συνεχιστής» (pic)

Οι Βοιωτοί διατηρούν πολλά παράπονα από τις αποφάσεις του ρέφερι Αγγελάκη στον αγώνα τους με τον ΠΑΣ Γιάννινα 

Πολλά παράπονα από τις αποφάσεις του ρέφερι Αγγελάκη διατηρεί ο Λεβαδειακός, που έχασε από τον ΠΑΣ Γιάννινα με 2-1. Αν ήταν ανθρώπινο, ΘΑ ήταν ανίκανος... Αλλά απέδειξε ότι είναι άξιος συνεχιστής της οικογένειάς του», ανέφεραν οι Βοιωτοί στα social media. 

 

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