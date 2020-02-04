ΑΕΚ: «Stop cancer» (pic)

«Ένας αντίπαλος που πλέον δεν μας φοβίζει!», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμα της η ΑΕΚ.
ΛΑΜΙΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΝΑΝΤ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΑΝΖΕ -
OSC LILLE -vs
ΡΕΝ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 103vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 100vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 117vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 134vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 139
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 119vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 115vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 137vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 96vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 113vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 108vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 105
ΛΑΜΙΑ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
JOVENTUT BADALONA -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
GAZIANTEP -vs
MORNAR BAR -
VEF RIGA -vs
NIZHNY NOVGOROD -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
NYMBURK -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
NEPTUNAS -vs
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
ZARAGOZA -
ΠΑΟΚ -vs
ΒΟΝΝΗ -
DIJON -vs
BESIKTAS -
OSC LILLE -vs
ΡΕΝ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΑΝΖΕ -
ΝΑΝΤ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΚAΡΝΤΙΦ -vs
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -
ΝΤΕΡΜΠΙ -vs
ΝΟΡΘAΜΠΤΟΝ ΤAΟΥΝ -
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ -vs
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ -
ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
LERNAYIN ARTSAKH -vs
FK ARAGATS -
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ -vs
ΓΚΟΥΡΙΑ ΛΑΝΝΧΟΥΚΤΙ -
ΣΕΒΑΡΝΤΕΝΙ 1906 -vs
ΖΟΥΓΚΝΤΙΝΤΙ -
GRYKA DRENASI -vs
KF DUKAGJINI -
DNIPRO U21 -vs
MAGDALINOVKA -
ZORYA LUHANSK U21 -vs
ΜΕΤΑΛΟΥΡ ΖΑΠΟΡΙΤΖΙΑ -
SOZOPOL -vs
ROZOVA DOLINA -
KF LLAPI -vs
KF BALLKANI -
KARNOBAT OFK -vs
ΣΜΕΝΤΕΡΕΒΟ -
KALUSH -vs
AHROBIZNES VOLOCHYSK -
LABUNISHTA -vs
KF KEK-U -
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
ΟΡΙΤΖΕΝΤ -
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ -vs
ΟΡΙΤΖΕΝΤ -
ASU POLI TIMISOARA -vs
FORTUNA BECICHERECU -
ΜΛAΝΤΟΣΤ -vs
SV GUNTAMATIC RIED -
ROTOR VOLGOGRAD -vs
AKADEMIJA PANDEV -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ -vs
ΓΙΑΒΟΡ ΜΑΤΙΖ -
VIKTORIA PLZEN II -vs
ΣΟΚΟΛΟΦ -
RABOTNICKI SKOPJE -vs
ΤΟΜ ΤΟΜΣΚ -
ΒΕΛΕΖ ΜΟΣΤAΡ -vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ -vs
ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ -vs
MARIBOR -
DESNA CHERNIHIV -vs
ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ -
ΝΤΟΥΜΠΡAΒΑ -vs
HASK -
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ -vs
ΠΡΙΜΠΡΑΜ -
ΟΝΤΕΝΣΕ -vs
ΡAΝΤΝΙΚ ΣΟΥΡΝΤΟΥΛΙΤΣΑ -
ΣΤAΜΠΑΕΚ -vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΡΟΣΤΟΦ -
MARIBOR -vs
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ -
ΡAΝΤΕΡΣ -vs
SHKENDIJA -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΡΟΣΤΟΦ -
KAPFENBERGER SV -vs
ΜΠΑΝΤ ΓΚΛΕΙΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ -
ΓΚAΛΓΟΥΕΙ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΣΕΝΤ ΠAΤΡΙΚΣ ΑΘΛΕΤΙΚ -
ΝΤΑΝΤAΛΚ -vs
ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ ΤAΟΥΝ -
ORANGE COUNTY SC -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ -
Η ΑΕΚ με μήνυμά της στα social media αναφέρθηκε στην παγκόσμια ημέρα του καρκίνου.
«Ένας αντίπαλος που πλέον δεν μας φοβίζει!», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμα της η ΑΕΚ.