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ΑΕΚ: «Stop cancer» (pic)

ΑΕΚ: «Stop cancer» (pic)

ΑΕΚ: «Stop cancer» (pic)

Η ΑΕΚ με μήνυμά της στα social media αναφέρθηκε στην παγκόσμια ημέρα του καρκίνου.

«Ένας αντίπαλος που πλέον δεν μας φοβίζει!», αναφέρει χαρακτηριστικά στο μήνυμα της η ΑΕΚ.

 

 

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