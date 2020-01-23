ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE 1
  • PREMIER LEAGUE
  • TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE
  • NBA
  • COPA DEL REY
  • FA CUP
  • CLUB FRIENDLY
  • TENNIS
ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Άρης - Ξάνθη 1-0

Άρης - Ξάνθη 1-0

Άρης - Ξάνθη 1-0
1 - 0Διαβάστε ξανά τη Live Περιγραφή του αγώναΑΡΗΣ - ΞΑΝΘΗ

Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπρούνο Γκάμα έδωσε στον Αρη την δύσκολη νίκη με 1-0 κόντρα στην Ξάνθη και πάτησε για τα καλά στην πρώτη 5άδα!

Για 4η φορά φέτος και έκτη στις ισάριθμες τελευταίες αναμετρήσεις ο Άρης επικράτησε της Ξάνθης στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 1-0. Κορυφαίος για τους «κίτρινους» ο Μπρούνο Γκάμα ο οποίος ευστόχησε σε πέναλτι στο 58ο λεπτό.
 
Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες έπειτα από την ήττα στο «Καραϊσκάκη» από τον Ολυμπιακό, αλλά «τέσταρε» τον εαυτό του σε καθεστώς έντονης πίεσης. Παρότι δεν ήταν το ίδιο δημιουργικός σε σχέση με άλλους αγώνες, είχε την ευκαιρία να «τελειώσει» το παιχνίδι και να αποφύγει την πίεση των τελευταίων λεπτών αλλά δύο φορές Φετφατζίδης και μία ο Ντιγκινί δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν συνθήκες ασφάλειας.
 
Το πρώτο ημίχρονο ήταν… σαν να μην έγινε ποτέ και σίγουρα ήταν το χειρότερο για τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Η Ξάνθη ήλεγξε στο απόλυτο την επιθετικό του Άρη, δεν του επέτρεψε να πατήσει στην περιοχή κι έχοντας ως βασικό στόχο την καταστροφή του παιχνιδιού των γηπεδούχων ουσιαστικά πήρε αυτό που ήθελε. Οι δε «κίτρινοι», εξαιρουμένου του δραστήριου Μπρούνο Γκάμα, δεν είχαν τρόπο έκφρασης στην επίθεση, έφταναν μεν στην αντίπαλη περιοχή αλλά εκεί δεν προκαλούσαν την παραμικρή απειλή. Γιατί ο Ντάνι Λάρσον «χάθηκε» μεταξύ των στόπερ της Ξάνθης, ενώ ο Ντάνιελ Μαντσίνι δεν ανταποκρίθηκε σε ρόλο κρυφού κυνηγού κινούμενος στον άξονα.
 
Ως εκ τούτου, το μόνο που «έμεινε» από το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα λάθος του Χουλιάν Κουέστα στο 36ο λεπτό, σε μία φάση όπου ο Ισπανός έχασε το κοντρόλ. Οι δε φάσεις του Άρη ήταν μετρημένες στα δάχτυλα της μιας παλάμης. Μια… ακίνδυνη κεφαλιά από τον Ροζ στο 14ο λεπτό, μια ακόμη από τον Δεληζήση στο 38’ και μια κακή επιλογή του Μαντσίνι στο 35’ όπου είχε πάσα αλλά προσπάθησε ανεπιτυχώς να τελειώσει μόνος του τη φάση με αδύναμο σουτ εκτός περιοχής. Η δε Ξάνθη έπαιζε στο δικό της μισό για περίπου 35 λεπτά και η μοναδική ευκαιρία της ήταν ένα σουτ του Κάστρο στο 40ο λεπτό όπου η μπάλα κατά τύχη έφτασε στα πόδια του.
 
Η δικαίωση του Μπρούνο Γκάμα
 
Ο Μπρούνο Γκάμα ήταν ο μοναδικός δραστήριος επιθετικός του Άρη, από τα δικά του πόδια ξεκίνησε κάθε φάση, ο ίδιος απείλησε στο 46ο λεπτό όπου μετά από ατομική ενέργεια είχε κακό τελείωμα φάσης. Η δικαίωση για τον Πορτογάλο ήρθε στο 58ο λεπτό με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι δίνοντας το προβάδισμα (1-0) στην ομάδα του. Για την ακρίβεια Λούκας Σάσα και Φετφατζίδης συνεργάστηκαν άψογα και ο Βραζιλιάνος μέσος ανατράπηκε εντός της περιοχής από τον Μπαξεβανίδη.
 
Είχε προηγηθεί η πρώτη κίνηση του Μίκαελ Ένινγκ καθώς στο 54’ αντικατέστησε τον Ντάνιελ Μαντσίνι (έκανε κακό παιχνίδι) με τον Νικολά Ντιγκινί. Ο Γιώργος Παράσχος προχώρησε σε δύο αλλαγές μέσα σε τέσσερα λεπτά με σκοπό να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του καθώς έριξε στο παιχνίδι τους Μασάδο, Στάρτζεον. Γενικώς η Ξάνθη άλλαξε φιλοσοφία στο παιχνίδι της, προσπάθησε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ισοφάριση και δίνοντας χώρους στον Άρη. Έτσι προέκυψε η σπουδαία φάση του 68ου λεπτού όπου ο Γιάννης Φετφατζίδης – μετά από παράλληλη πάσα του Ντιγκινί – σούταρε από πλάγια θέση αλλά είδε την μπάλα να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Ο Άρης είχε ξεκάθαρη ευκαιρία και στο 70ο λεπτό όταν βγήκαν στην αντεπίθεση τέσσερις παίκτες των «κίτρινων» με δύο της Ξάνθης αλλά η επιλογή του Ματίγια… έκοψε την ομάδα του στη μέση.
 
«Ροντέο» το τελευταίο 25λεπτο
 
Το παιχνίδι απέκτησε άγρια μορφή στα τελευταία 20 λεπτά, ο διαιτητής Φωτιάδης έχασε τον έλεγχο με τα σκληρά μαρκαρίσματα και τις αγκωνιές των παικτών στις εναέριες μονομαχίες. Έτσι κύλησαν και τα λεπτά δίχως καμία ομάδα να δημιουργήσει αξιόλογη φάση για να φθάσουμε στο 82’. Ο Γιάννης Φετφατζίδης αποδεσμεύτηκε με εξαιρετική προσπάθεια, είχε δύο πάσες (εντός περιοχής) σε Ροζ και Λάρσον, αλλά θέλησε (ανεπιτυχώς) να τελειώσει μόνο του τη φάση.
 
Στο 85ο λεπτό ο Ντάνι Λάρσον αποχώρησε λόγω τραυματισμού και αντικαταστάθηκε από τον Νίκο Μαρτίνες, γεγονός που οδήγησε τον Νικολά Ντιγκινί στην κορυφή της επίθεσης. Στο 87’ ο Γάλλος στάθηκε άτυχος καθώς μετά από εκτέλεση φάουλ από τον Μπράνο Γκάμα, έκανε την κεφαλιά και είδε την μπάλα να χτυπάει στο δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Αμπάντ. Στην εξέλιξη της φάσης η Ξάνθη βγήκε στην αντεπίθεση όπου ο Κουέστα απομάκρυνε εντυπωσιακή «βολίδα» του Μπαξεβανίδη.
 
Ο Φετφατζίδης πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων και δεύτερη ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι καθώς στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και πάλι προσπάθησε να τελειώσει μόνος του τη φάση αλλά στο σουτ που επιχείρησε κόντραρε η μπάλα. Λίγα δευτερόλεπτα μετά και πάλι στην κόντρα επίθεση, ο Νικολά Ντιγκινί βρέθηκε τετ α τετ με τον Αμπάντ αλλά τον νίκησε ο τερματοφύλακας της Ξάνθης.
 
Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Ροζ, Κόρχουτ (Αρης), Κοβάσεβιτς, Μπαξεβανίδης, Ντουρίσκοβιτς (Ξάνθη)
 
Ο MVP: Ο Μπρούνο Γκάμα μετουσίωσε την εξαιρετική απόδοσή του με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.
 
Στο ύψος του: Ο Φραν Βέλεθ δεν έχασε προσωπική μονομαχία και προώθησε σωστά το παιχνίδι της ομάδας του.
 
Ο αδύναμος κρίκος: Μετά την καλή εμφάνιση στο Καραϊσκάκη, ο Ντάνιελ Μαντσίνι ήταν… άλλος παίκτης.
 
Η «γκάφα»: Αυτή του Κουέστα στο 36ο λεπτό όπου μετά από γύρισμα της μπάλας του Βέλεθ του «έφυγε» το κοντρόλ αλλά την πρόλαβε λίγο πριν τη γραμμή της εστίας.
 
Το «στραγάλι»: Δεν είχε πρόβλημα στη διαχείριση του αγώνα με εξαίρεση ένα 15πτο στο δεύτερο ημίχρονο όπου έχασε τον έλεγχο και δεν είδε αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα.
 
Το ταμείο του gazzetta.gr: Ο Άρης έκανε μέτριο παιχνίδι και πάλι όμως άξιζε τη νίκη απέναντι στην Ξάνθη στηριζόμενος σε συγκεκριμένες προσωπικότητες που διαθέτει όπως οι Γκάμα, Φετφατζίδης. Φανερή η απουσία του Μπράουν Ιντέγε καθώς οι «κίτρινοι» είχαν δυσκολία στο να πατήσουν στην περιοχή καθώς σε σχέση με άλλα παιχνίδια ήταν ελαχίστως απειλητικοί, ενώ έβαλαν πίεση στους εαυτούς τους στο τέλος από τη στιγμή που δεν αξιοποίησαν δύο κλασικές ευκαιρίες.
 
ΑΡΗΣ: Κουέστα, Ροζ, Δεληζήσης, Βέλεθ, Κόρχουτ, Ματίγια (90’ Μπα), Λούκας Σάσα, Φετφατζίδης, Μαντσίνι (54’ Ντιγκινί), Λάρσον (85’ Μαρτίνες), Μπρούνο Γκάμα.
 
ΞΑΝΘΗ: Αμπάντ, Κοβάσεβιτς (81’ Ντε Αμορίμ), Σόσα, Μπαξεβανίδης, Κασάδο, Φασίδης (62’ Στάρτζεον), Ντουρίσκοβιτς, Φοσέ (58’ Μασάδο), Τέρκι, Λισγάρας, Κάστρο.

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Ποδόσφαιρο

Η Αντάλιασπορ ανακοίνωσε Ποντόλσκι

Ποδόσφαιρο

Υπογράφει στη Λειψία ο Όλμο

Ποδόσφαιρο

Φερέιρα: «Αγωνιστικός χώρος ντροπή»

Ποδόσφαιρο

Λαμία - ΠΑΟΚ 0-1

Ποδόσφαιρο

Μαχαίρας: «Φεύγω με ένα μεγάλο παράπονο...»

Ποδόσφαιρο

Παπαβασιλείου: «Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε»

Best of internet