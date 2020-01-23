Άρης - Ξάνθη 1-0
Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπρούνο Γκάμα έδωσε στον Αρη την δύσκολη νίκη με 1-0 κόντρα στην Ξάνθη και πάτησε για τα καλά στην πρώτη 5άδα!
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 0vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 1vs
ΞAΝΘΗ 0
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 91vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 81vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 70
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 2vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 0vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 1vs
ΞAΝΘΗ 0
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 91vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 81vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 70
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΜΚ ΧΙΜΚΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 127vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 114vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 107vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 134vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 102vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 92vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 119vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 95
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 117vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 121vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 87vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 117vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 96vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 129
LIVE
EBRO 0vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 1
LIVE
ΜΙΡAΝΤΕΣ 1vs
ΘΕΛΤΑ 0
ΜΠAΝΤΑΧΟΘ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΒΑΓΙΕΚAΝΟ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
LIVE
HERTHA WELS 0vs
DONAU LINZ 1
LIVE
SV GUNTAMATIC RIED 1vs
ΒAΚΕΡ ΜΠΟΥΡΓΚΧAΟΥΖΕΝ 3
LIVE
HÖGANÄS BK 3vs
HOGABORGS BK 0
LIVE
ΒΑΤΕΝΣAΙΝΤ 1vs
TUS HARPEN 0
LIVE
STERKRADE-NORD 3vs
KLOSTERHARDT 0
LIVE
ΓΚΡΙΣΧAΙΜ 1916 1vs
FC BASARA MAINZ 1
LIVE
FC MONHEIM 0vs
ΜΠΛAΟΥ-ΒΕΙΣ ΦΡΙΕΣΝΤΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANGKOR TIGER FC 0vs
PETALING JAYA CITY 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΣΧΙ ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΜΠΙΛΙΣΙ 2vs
ΝΤΟΥΣΕΤΙ ΑΡAΓΚΒΙ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΤΜΠΟΥΡΙ ΤΖΕΤΣ 2vs
ΑΔΕΛΑΙΔΑ ΚΟΜΕΤΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ADELAIDE CITY 2vs
ΣΟΥΜΠΕΡΛΑΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 0vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SLAVOJ VYSEHRAD 1vs
ΖAΡΚΟΒΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
KRASNODAR II 0vs
ΡΕΑΛ ΜΠΑΛΟΜΠΕΝΤΙΚΑ ΛΙΝΕΝΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΖΟΡΑΜ 4vs
ASSAM 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤ 2vs
ΝΑΚΧΟΝ ΡΑΤΣAΣΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΛΑΝΓΚ 0vs
ΓΙΑΝΓΚ ΛAΙΟΝΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
BOREC 1vs
BREGALNICA STIP 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 5vs
ΜΠΛAΟΥ ΒAΙΣ ΛΙΝΤΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
POLITEHNICA IASI 1vs
ΜΛAΝΤΟΣΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ 2vs
TAGANROG 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΕΓΚΕΡΙ ΣΕΜΠΙΛAΝ 0vs
ΜΕΛAΚΑ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 6vs
ΣΟΚΟΛΟΦ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ 2vs
ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒAΡΝΑ 2vs
ΣΚΑ ΧAΜΠΑΡΟΒΣΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BG PATHUM UNITED 0vs
ΠΡΑΤΣΟΥAΠ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ 3vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ Β 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΙΧΛAΒΑ 2vs
SPORT PODBREZOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΝΤΙΑ ΤΑΡΓΚΟΒΙΣΤΕ 3vs
ROTOR VOLGOGRAD 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΒΙΒ 1vs
ΜΙΝΑΤΖ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ 3vs
CS UNIV. CRAIOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
RENOVA 0vs
LABUNISHTA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΤΡΑ 1961 1vs
ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΝΤΣΕΝΙ 1vs
KASPIJ AKTAU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 1vs
SEPSI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 4vs
VARDAR SKOPJE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤΙΟΡ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΙ 1vs
FK ΒΟΖΝΤΟΒΑΤΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ 0vs
ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜAΡΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ 0vs
ΟΣΙΓΕΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ 2vs
ΜΕΤΑ/ΛΟΥ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΙΒAΝΙΣΕ 3vs
TRUTNOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΜΠΕΚ 5vs
ΑΜΒΟΥΡΓΟ 2
ST GEORGE WILLAWONG -vs
TARINGA ROVERS -
DROGHEDA UNITED -vs
ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ -
CARLOS STEIN -vs
UΤC ΚΑΧΑΜAΡΚΑ -
ΣΙΕΝΣΙAΝΟ -vs
ΜΕΛΓΚΑΡ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΚΙΤΣ ΝΤΟΝΑ 2vs
ALIZE CORNET 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΣΙΤΣ ΜΠΕΛΙΝΤΑ 2vs
ΟΣΤΑΠΕΝΚΟ ΓΕΛΕΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GARBINE MUGURUZA 2vs
ΤΟΜΛΙAΝΟΒΙΤΣ ΑΙΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ZARINA DIYAS 2vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MOORE/SHARMA 0vs
BARTY/GOERGES 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ ΝΤΑΝΙΛ 3vs
ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΤΕΝΕ ΑΛΙAΖ 0vs
ERNESTS GULBIS 3
ΤΕΛΙΚΟ
LAURA SIEGEMUND 0vs
ΠΛΙΣΚΟΒΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΤ ΑΛΕΞ 2vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
PAVIC/SOARES 2vs
BAMBRIDGE/MCLACHLAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/QUERREY 2vs
HSIEH/LU 1
ΤΕΛΙΚΟ
KRAWCZYK/PEGULA 2vs
BEGU/PLISKOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛΙΣ, ΚΑΘΕΡΙΝΕ ΚΑΡΤAΝ 2vs
ΜΟΥΤΣΟΒΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MINNEN/VAN UYTVANCK 0vs
AOYAMA/SHIBAHARA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ 0vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
CHARDY/LINDSTEDT 1vs
P. CUEVAS/PELLA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝ ΠΡΙΣΙΛΑ 0vs
ANGELIQUE KERBER 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARRERE/MANNARINO 2vs
HUMBERT/TIAFOE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDROVA/BARA 0vs
CHRISTIAN/GUARACHI 2
ΤΕΛΙΚΟ
HAN/ZHU 1vs
KICHENOK/MIRZA 0
ΤΕΛΙΚΟ
JAUME MUNAR 0vs
ALEXEI POPYRIN 3
ΤΕΛΙΚΟ
ARENDS/BERANKIS 1vs
MELZER/ROGER-VASSELIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
RAM/SALISBURY 2vs
EVANS/SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΤΕΝΣ ΕΛΙΖ 2vs
HEATHER WATSON 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΦΙΣ ΓΚAΕΛ 3vs
ΚAΡΛΟΒΙΤΣ ΙΒΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 0vs
ΜΠΕΡΤΕΝΣ ΚΙΚΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΓΚΙΤΑ ΓΙΟΥΤΣΙ 0vs
ΡΟΥΜΠΛΕΦ ΑΝΤΡΕΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
SARA SORRIBES TORMO 1vs
ANETT KONTAVEIT 2
ΤΕΛΙΚΟ
SAKKARI/TOMLJANOVIC 0vs
DABROWSKI/OSTAPENKO 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ 1vs
ΒΕΡΝΤAΣΚΟ ΦΕΡΝΤAΝΤΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
IGA SWIATEK 2vs
CARLA SUAREZ-NAVARRO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΣΝΕΡ ΤΖΟΝ 3vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ 2vs
ΤAΟΥΝΣΕΝΤ ΤΕΙΛΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KWON/MILLMAN 1vs
S. GONZALEZ/SKUPSKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
KUDERMETOVA/RISKE 2vs
PENG/ZHANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΦΕΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 3vs
PIERRE HERBERT 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ 2vs
ΚΑΤΣAΝΟΦ ΚAΡΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚ 3vs
ΣΙΜΟΝ ΖΙΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MUCHOVA/TEICHMANN 0vs
GAUFF/MCNALLY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ 1vs
ΚΑΡΕΝΟ-ΜΠΟΥΣΤΑ ΠAΜΠΛΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΠΙ ΑΝΤΡΕΑΣ 2vs
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
HARRIET DART 0vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DEMOLINER/MIDDELKOOP 1vs
SANDGREN/WITHROW 2
ΤΕΛΙΚΟ
KREJCIKOVA/SINIAKOVA 2vs
FRIEDSAM/SIEGEMUND 1
ΤΕΛΙΚΟ
SVETLANA KUZNETSOVA 0vs
CAMILA GIORGI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡΙΤΖ ΤΕΙΛΟΡ 3vs
KEVIN ANDERSON 2
ΤΕΛΙΚΟ
BELLIS/VONDROUSOVA 1vs
MERTENS/SABALENKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEE/WU 0vs
KENIN/MATTEK-SANDS 2
ΤΕΛΙΚΟ
DANIELLE R. COLLINS 1vs
YULIA PUTINTSEVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ 3vs
ΝΤΕΛΜΠΟΝΙΣ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ 2vs
LAUREN DAVIS 0
Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπρούνο Γκάμα έδωσε στον Αρη την δύσκολη νίκη με 1-0 κόντρα στην Ξάνθη και πάτησε για τα καλά στην πρώτη 5άδα!