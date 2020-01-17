Μάντζιος: «Σίγουρα θα το κυνηγήσουμε»
Ο κόουτς της Λαμίας δεν έκρυψε την πρόθεση όλων στην ομάδα να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο, εάν και εφόσον προκύψει
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 98vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 138vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 132
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 128vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 131vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 134
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 122vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 95
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -vs
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ -
LIVE
ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΠΟΥΕΡΤΟ ΚΑΜΠΕΛΟ 1vs
ΓΙΑΡΑΚΟΥAΝΟΣ 0
LIVE
ΣΑΝΤΧAΟΥΖΕΝ 0vs
ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ 0
LIVE
ΠAΞΙ 0vs
AKHMAT GROZNY 2
LIVE
ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 1vs
ΚΛΟΥΖ 1
LIVE
ΜΙΟΝΤAΛΕΝ 2vs
ΡAΟΥΦΟΣ 0
LIVE
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ 1vs
LOKOMOTIVA ZAGREB 1
LIVE
ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 4vs
AUSTRIA WIEN II 0
LIVE
BUDAPEST HONVED 0vs
ΧAΙΝΤΟΥΚ 2
LIVE
ΓΚΑΖ ΜΕΤΑΝ ΜΕΝΤΙΑΣ 0vs
ΛΟΥΚΕΡΝΗ 1
LIVE
LAUSANNE-SPORT 2vs
ΝΤAΡΜΣΤΑΝΤ 98 1
LIVE
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 0vs
ΟΣΙΓΕΚ 0
LIVE
ΑΡAΓΚΟΥΑ 0vs
GRAN VALENCIA 0
LIVE
ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ 0vs
ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JARAGUA 1vs
CAPITAL CF 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ 1vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚAΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΕΝΙΣΕΙ ΚΡΑΝΣΟΓΙAΡΣΚ 1vs
ΟΠΤΙΚ ΡAΘΕΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 2vs
ΒΙΤΟΡΟΥΛ ΚΟΝΣΤAΝΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
AS MARSA 0vs
ΣΦΑΞΙΕΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ZORKIY KRASNOGORSK 8vs
BORADIGYAKH MOSKVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ARDA KARDZHALI 4vs
ΜΠΟΤΕΦ ΓΚΑΜΠAΛΟΒΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΤΡΑ 1961 4vs
SLAVOJ VYSEHRAD 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΑΡΧΟΥΣ 2vs
ΒΙΜΠΟΡΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΜΕΛΕΚ 2vs
ΣΕΤΙΦ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝΤΟΥΖ 0vs
ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ 4vs
ΚΑΡΙAΝΑ ΕΡΝΤΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SKN ST. POLTEN 4vs
ΧΟΡΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 2vs
LYNGBY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
KAPOSVARI RAKOCZI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 2vs
ΡAΝΤΕΡΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ 3vs
ΚΡΑΚΟΒΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΙΖΕΡΣΛAΟΥΤΕΡΝ 5vs
ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΧΙ ΜΙΝΧ 0vs
ΟΥΛΣΑΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΧΤΙ 2vs
ΧΟΝΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
WIL 1vs
AUSTRIA LUSTENAU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΡΟΣ ΝΤΕ ΓΚΟΥΑΓΙAΝΑ 5vs
ΛAΛΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 4vs
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΑΡAΟΥ 1vs
CS UNIV. CRAIOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΛ 0vs
ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 1vs
ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 4vs
ΖAΡΚΟΒΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΕΚΑ 1vs
ΜΠΟΥΝΤΑΦΟΚΙ 0
SOSNICA GLIWICE -vs
MK GORNIK KATOWICE -
ΣΛΑΣΚ ΣΒΙΕΤΟΛΟΒΙΤΣΕ -vs
SOKOL ORZECH -
ΣAΛΚΕ (ΕΡ.) -vs
08 HOMBURG -
ΝΟΜ ΚAΛΙΟΥ -vs
ΛΕΒAΝΤΙΑ ΤAΛΙΝ -
ΜΕΤΣ -vs
ΣΟΣΟ -
SCHEIBLINGKIRCHEN -vs
ΝΤΡAΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ -vs
ΡΟΥΧ ΖΝΖΙΕΣΧΟΒΙΤΣΕ -
ΜΙΤΧΛΙΝΓΚΕΡ ΦΕΝΣΤΕΡ -vs
ΓΚΡΕΙΖΕΡ -
BOCHUM U19 -vs
ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ U19 -
ΟΜΠΕΡΧAΟΥΖΕΝ U19 -vs
ΓΟΥΠΕΡΤAΛΕΡ U19 -
ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ -vs
ΠΙΝΖAΟΥ ΣAΛΦΕΛΝΤΕΝ -
ΧAΛΤΕΡΝ -vs
ΡΕΧΝΤΕΝ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΙΙ -vs
ORANIENBURGER FC -
ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ -vs
SIEGENDORF -
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ Β` -vs
ZWETTL -
ΚΟΥΡΕΣAΡΕ -vs
ΠAΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ -
ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ -vs
ΧAΚΕΝ -
ΧΑΒΕΛΣΕ -vs
ΤΣΕΜΙ ΛΕΙΨΙΑΣ -
SV LEITHAPRODERSDORF -vs
ASK BRUCK/LEITHA -
TRUJILLANOS -vs
HERMANOS COLMENARES -
JAHN HIESFELD -vs
SV SCHERPENBERG 1921 -
ACADEMIA REY -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ -
DROGHEDA UNITED -vs
DERRY CITY -
ΝΤΑΝΤAΛΚ -vs
UC DUBLIN -
ΜΠΟΛΙΒAΡ -vs
ΜΟΝAΓΚΑΣ -
ILOPANECO -vs
CANGREJERA FC -
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ 2vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GREETJE MINNEN 2vs
XUN FANG YING 0
ΤΕΛΙΚΟ
WANG XINYU 2vs
ALEXANDRA KIICK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 2vs
ΓΙΟΥAΝ ΓΙΟΥΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ 1vs
ΜΠΟΥΡΓΚΕ ΜΑΤΙΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΙΓΙΑ ΧΙΡΟΚΙ 2vs
ΝΤΙΕΖ ΣΤΙΒΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
NURIA PARRIZAS-DIAZ 0vs
ELENA GABRIELA RUSE 2
ΤΕΛΙΚΟ
LESLEY PATTINAMA 1vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LARA ARRUABARRENA 2vs
ΝΑΙΤΟ ΓΙΟΥΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΕΛΑ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΜAΡΙΟ 2vs
ΜΠΑΓΝΙΣ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ 2vs
LEE DUCKHEE 0
ΤΕΛΙΚΟ
LEYLAH FERNANDEZ 2vs
MAYO HIBI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1vs
ΤΡΟΙΤΣΚΙ ΒΙΚΤΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA KALINSKAYA 2vs
ΠAΑΡ ΛAΟΥΡΑ-ΙΩAΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
FILIP HORANSKY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ 2vs
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΟΥΝΓΚΕΛΙΤΙ ΜAΡΚΟ 2vs
JEFFREY JOHN WOLF 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ 0vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚΝAΛΙ ΚAΤΙ 2vs
DASHA LOPATETSKAYA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ 2vs
ΣΙΝΙΚΟΒΑ ΙΖΑΜΠΕΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 2vs
ΓΚAΛΟΒΙΤΣ ΒΙΚΤΟΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΕΡΣ ΣΤΟΡΜ 1vs
ΓΙΟΥΒΑΝ ΚAΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΟΥΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΑΚAΟΥΝΤ ΕΝΖΟ 1vs
ΠΟΠΚΟ ΝΤΜΙΤΡΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΥΣΟΥΒΟΥΟΡΙ ΕΜΙΛ 1vs
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2vs
ΜAΝΤΕΝ ΓΙΑΝΙΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ 1vs
ΛΙ ΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ 2vs
ΛΙ ΖΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ 2vs
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΜΠΟΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ 2vs
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΠΙΛ ΜAΡΙΟΥΣ 1vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΤΖΙΚAΤΑ ΡΙΝΚΙ 0vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΕΒΙΣAΝ ΜΑΡΤΙΝΑ 2vs
ΜΠΟΥΣAΡΝΤ ΕΖΕΝΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ 1vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΡΣΟΝ ΤΖΟAΝΝΑ 2vs
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HARRIET DART 2vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΣΟΝΟΒΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ 2vs
WANG XIYU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ 0vs
ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΓΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΙ 1vs
ΝΙΚΟΥΛΕΣΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΠΣΤΕΝΚΟ ΒΑΡΒAΡΑ 0vs
BARBORA KREJCIKOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ERNESTS GULBIS 2vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ 2vs
ΛΕΣΤΙΕΝ ΚΟΝΣΤAΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 2vs
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ 0
Ο κόουτς της Λαμίας δεν έκρυψε την πρόθεση όλων στην ομάδα να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο, εάν και εφόσον προκύψει