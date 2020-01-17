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Μάντζιος: «Σίγουρα θα το κυνηγήσουμε»

Μάντζιος: «Σίγουρα θα το κυνηγήσουμε»

Μάντζιος: «Σίγουρα θα το κυνηγήσουμε»

Ο κόουτς της Λαμίας δεν έκρυψε την πρόθεση όλων στην ομάδα να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο, εάν και εφόσον προκύψει 

Για την πορεία της Λαμίας μίλησε ο Ακης Μάντζιος στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπου μεταξύ άλλων τόνισε πως αν προκύψει κάτι... καλό για την ομάδα, θα το «κυνηγήσουν». 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ
-Η Λαμία πήρε την πρόκριση. Φαντάζομαι είστε απόλυτα ικανοποιημένος, παρά το γεγονός ότι αγχωθήκατε…
«Απόλυτα ικανοποιημένος για την πρόκριση είμαι σίγουρα. Αυτά τα παιχνίδια, με ομάδες χαμηλότερης κατηγορίας, αν δεν τα τελειώνεις, ο αντίπαλος ψάχνει τη δική του ευκαιρία. Παρ΄ όλο που δεν πιάσαμε υψηλό στάνταρ απόδοσης, ήμασταν καλύτεροι. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς δεν «τελειώσαμε» το ματς. Ο αντίπαλος βρήκε μια φάση στο τελευταίο δευτερόλεπτο, είχε το δοκάρι και ευτυχώς δεν το πληρώσαμε».
 
-Το κύπελλο είναι ο θεσμός των εκπλήξεων, κάτι που το έχετε γευτεί και ως παίκτης. Η Λαμία μπορεί να φτάσει μακριά;
«Σ’ αυτό το επίπεδο, είναι όλες οι ομάδες καλές. Σε διπλά παιχνίδια αν παίξεις και με μεγάλες ομάδες, ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος. Θα δούμε την κλήρωση και τι θα διεκδικήσουμε».
 
-Αναλάβατε την Λαμία σε μία δύσκολη περίοδο. Δεν είχε πετύχει νίκη στο πρωτάθλημα και πολλοί την θεωρούσαν… ξεγραμμένη. Εσείς, όμως την έχετε αναμορφώσει. Τι άλλαξε όλο αυτό το διάστημα;
«Αλλάξαμε αρκετά πράγματα. Αλλάξαμε τον τρόπο που παίζει η ομάδα, τον τρόπο που προπονείται. Ζητήσαμε περισσότερα πράγματα όσον αφορά στην ένταση που πρέπει να βγάζουμε στην προπόνηση και στους αγώνες. Πλέον η Λαμία, δείχνει ότι είναι μια ομάδα καλή και πέραν από τα βαθμολογικά οφέλη παίζει και καλό ποδόσφαιρο».
 
-Μέχρι στιγμής ως προπονητής της Λαμίας, έχετε γνωρίσει μόλις τρεις ήττες. Μία στο ντεμπούτο σας με τον Αστέρα στην Τρίπολη (4-1), μία στην 14η αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό (2-0) και μία στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό (4-0). Οταν αναλάβατε, πιστεύατε ότι θα κάνετε τόσο καλή πορεία;
«Σίγουρα πίστευα ότι η ομάδα μπορούσε να βελτιωθεί πάρα πολύ. Πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι η Λαμία έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορείς, βέβαια, να προβλέπεις αποτελέσματα. Το σημαντικό είναι να ξέρεις τι έχεις στα χέρια σου και από το υλικό που έχεις να πάρεις το 100%».
 
-Η Λαμία, πλέον, είναι κοντά στις θέσεις που οδηγούν στα Play offs. Θα είναι ένα όνειρο για σας;
«Ο πρωταρχικός στόχος είναι η ομάδα να μείνει στην κατηγορία. Αυτό συζητήσαμε με τον πρόεδρο όταν ήλθα να αναλάβω την ομάδα. Σ’ αυτόν τον στόχο είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Από εκεί και πέρα, παιχνίδι με παιχνίδι κι αν δούμε ότι η ομάδα μπορεί να αντεπεξέλθει και να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα, σίγουρα θα το κυνηγήσουμε».
 
-Επόμενο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό. Τι περιμένετε από αυτό το ματς;
«Σίγουρα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα παίξουμε απέναντι σε μία ομάδα που είναι αρκετά πίσω βαθμολογικά. Θέλει βαθμούς για να ανέβει. Από εκεί και πέρα, όμως κι εμείς θέλουμε βαθμούς και θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε».
 
-Αρχίσατε την χρονιά στον Πανιώνιο. Μπορεί να αποφευχθεί ο υποβιβασμός, κάτι που από την αρχή της χρονιάς έμοιαζε… μοιραίο;
«Σίγουρα από το καλοκαίρι είναι τα πράγματα δύσκολα και εξακολουθούν να είναι. Εχει ακόμη δρόμο το πρωτάθλημα. Πρέπει η ομάδα να βρει βαθμούς για να διεκδικήσει τη σωτηρία της. Θέλει προσπάθεια και παιχνίδια υπάρχουν πολλά».
 
-Υπάρχει κάποια ομάδα, από τις δύο (σ.σ. Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ) που είναι φαβορί για το πρωτάθλημα και που ενδεχομένως να σας έχει εντυπωσιάσει περισσότερο;
«Το πρωτάθλημα είναι μια κούρσα για τους δύο. Η ΑΕΚ για παράδειγμα δεν μπορεί να μπει, μιας κι έχει μείνει πίσω. Ο ΠΑΟΚ ως πρωταθλητής έχει μια ομάδα με ποιότητα και εμπειρία που ήταν τόσο καιρό αήττητη. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Είναι δύο ομάδες διαφορετικές, όσον αφορά στον τρόπο παιχνιδιού. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να κάνει κάποια πρόβλεψη, για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα».
 
-Παρακολουθώ την προπονητική σας καριέρα από την αρχή της. Το 2019, φαντάζομαι, είναι η καλύτερη χρονιά για εσάς, κυρίως λόγω της πορείας με τη Λαμία. Τι περιμένετε το 2020;
«Το 2019 δεν ήταν μόνο καλό, λόγω της Λαμίας. Ηταν και το εξάμηνο του Πανιωνίου. Οταν πήγα πέρυσι, ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση με πολλά εσωτερικά προβλήματα. Η ομάδα κατάφερε όχι απλά να μείνει στην κατηγορία, αλλά να βγει 6η και ήταν και πολύ κοντά στον ημιτελικό του κυπέλλου, αν δεν γινόντουσαν όλα αυτά στο παιχνίδι της Τούμπας. Αρα νομίζω, ότι το 2019 ήταν μια καλή χρονιά προπονητικά. Ευελπιστώ και το 2020 να υπάρχει μια ανάλογη συνέχεια. Αν και στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι ξημερώνει…»

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