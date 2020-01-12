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Αυγενάκης: Καταδίκασε τις ρατσιστικές επιθέσεις

Αυγενάκης: Καταδίκασε τις ρατσιστικές επιθέσεις

Αυγενάκης: Καταδίκασε τις ρατσιστικές επιθέσεις

Με αφορμή την ρατσιστική επίθεση στον Μπα ο Υφυπουργός Αθλητισμού τοποθετήθηκε σχετικά μέσω των social media του και ειδικότερα μέσω Twitter.

Ιδού τι ανέφερε ο Λευτέρης Αυγενάκης:

Ο ρατσισμός δεν έχει θέση στην δημόσια ζωή του τόπου. Μέσα και έξω από τους αθλητικούς χώρους. Οι ισχύοντες κανονισμοί και οι νόμοι είναι σαφείς. Θεωρείται αυτονόητο ότι ουδείς αρμόδιος θα ολιγωρήσει. @farenet

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