Αυγενάκης: Καταδίκασε τις ρατσιστικές επιθέσεις

Ιδού τι ανέφερε ο Λευτέρης Αυγενάκης:
Ο ρατσισμός δεν έχει θέση στην δημόσια ζωή του τόπου. Μέσα και έξω από τους αθλητικούς χώρους. Οι ισχύοντες κανονισμοί και οι νόμοι είναι σαφείς. Θεωρείται αυτονόητο ότι ουδείς αρμόδιος θα ολιγωρήσει. @farenet
ΠΑΟΚ -vs
ΑΕΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
LIVE
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 4
ΡΟΜΑ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 105vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 74
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΜΙΑ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4
ΠΑΟΚ -vs
ΑΕΚ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
LIVE
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3
LIVE
ΒΕΡΟΝΑ 0vs
ΤΖΕΝΟΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1vs
ΣΠΑΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΙΝΟ 1vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 5vs
ΜΠΡΕΣΙΑ 1
ΡΟΜΑ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 105vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 74
ΙΩΝΙΚΟΣ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 139vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 140vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 99vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 110vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 109vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 103vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 101vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 122
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -
LIVE
ΝΤΙΖΟΝ 1vs
OSC LILLE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 0vs
ΝΑΝΤ 2
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ 2vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ 1vs
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙAΛΥΣΟΣ 0vs
ΚΑΛΑΜAΤΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ 0vs
ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1vs
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΙΑ 1vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0
LIVE
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 84vs
JOVENTUT BADALONA 59
LIVE
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ 50vs
REAL BETIS 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ 72vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 92vs
ΜΠΙΛΜΠAΟ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ 72vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 89
LIVE
RED OCTOBER CANTU 74vs
HAPPY CASA BRINDISI 74
LIVE
ALMA TRIESTE 29vs
UMANA REYER VENEZIA 30
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 91vs
DE LONGHI TREVISO 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ 68vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 97
SASSARI -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
ORIORA PISTOIA -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
LIVE
AFYON BELEDIYE 36vs
GAZIANTEP 32
ΤΕΛΙΚΟ
DARUSSAFAKA TEKFEN 105vs
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ 56
ΤΕΛΙΚΟ
OGM ORMANSPOR 68vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΦΑΣ 109vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 59
LIVE
REAL JAEN 1vs
ΛΕΒAΝΤΕ 1
LIVE
ΜΠΑΡΑΚAΛΝΤΟ 0vs
ΒΑΓΙΕΚAΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MONTANESA ESCOBEDO 0vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΣΕΡΕΝΟ 1vs
ΕΙΜΠAΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕ ΛΟΣ ΡΕΓΙΕΣ 0vs
ESPANYOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
CD UNIONISTAS 1vs
ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΙΔΑ 1vs
ΘΕΛΤΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΟΥΤΑ 0vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ 4
LIVE
TOPOL DNIPRO 0vs
SKORUK TOMAKOVKA 1
LIVE
VYBORZHANIN 0vs
BALTAVTO 1
ΤΕΛΙΚΟ
AN GIANG 0vs
ΣAΝΑ ΚΑΝ ΧΟΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
REDLANDS UNITED 1vs
ΓΚΟΛΝΤ ΚΟΟΥΣΤ ΝAΙΤΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΚΧΟΝ ΡΑΤΣAΣΙΝΑ 3vs
MASTER 7 1
ΤΕΛΙΚΟ
RAYONA DINAMO U21 0vs
FK KF 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 2vs
KFC UERDINGEN 05 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΝΤΟΥΖ 1vs
ΜΠΡΑΟΥΝΣΒAΙΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 3vs
ΑΝΝΟΒΕΡΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΙΖΕΡΣΛAΟΥΤΕΡΝ 4vs
ΑΑΡAΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΛΤΕΡΝ 2vs
WIEDENBRUCK 3
ΤΕΛΙΚΟ
KOLOMYAGI 0vs
ΖΒΕΖΝΤΑ ΣΕΝΤ ΠΕΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΕΜΑΝΙΑ ΑΑΧΕΝ 3vs
ΚΡΕΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ 0vs
ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 2
ΟΝΣΕ ΚAΛΝΤΑΣ -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΕΙΡΑ -
Με αφορμή την ρατσιστική επίθεση στον Μπα ο Υφυπουργός Αθλητισμού τοποθετήθηκε σχετικά μέσω των social media του και ειδικότερα μέσω Twitter.
Ιδού τι ανέφερε ο Λευτέρης Αυγενάκης:
Ο ρατσισμός δεν έχει θέση στην δημόσια ζωή του τόπου. Μέσα και έξω από τους αθλητικούς χώρους. Οι ισχύοντες κανονισμοί και οι νόμοι είναι σαφείς. Θεωρείται αυτονόητο ότι ουδείς αρμόδιος θα ολιγωρήσει. @farenet