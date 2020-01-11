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Γκαγέγο: «Όλα πήγαν στραβά»

Γκαγέγο: «Όλα πήγαν στραβά»

Γκαγέγο: «Όλα πήγαν στραβά»

Ο Αλμπέρτο Γκαγέγο ήταν απογοητευμένος από την ήττα του Βόλου από την Ξάνθη το Σάββατο.

Αναλυτικά όσα είπε στη κάμερα της Nova:

«Όλα μας πήγαν κόντρα στο σημερινό παιχνίδι. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, χάσαμε ευκαιρίες, χάσαμε πέναλτι, μείναμε με δέκα παίκτες και όλα πήγαν στραβά με αποτέλεσμα να ηττηθούμε».

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