Γκαγέγο: «Όλα πήγαν στραβά»

Αναλυτικά όσα είπε στη κάμερα της Nova:
«Όλα μας πήγαν κόντρα στο σημερινό παιχνίδι. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, χάσαμε ευκαιρίες, χάσαμε πέναλτι, μείναμε με δέκα παίκτες και όλα πήγαν στραβά με αποτέλεσμα να ηττηθούμε».
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 91vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 81vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 77vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 80vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 82vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝ 0vs
ΜΑΡΣΕΙΓ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 96vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 89vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 95
LIVE
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0vs
ΑΡΗΣ 0
LIVE
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1vs
ΞAΝΘΗ 3
LIVE
ΤΟΤΕΝΑΜ 0vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 1vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 3vs
ΜΠΕΡΝΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 4vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΣΤΕΡ 1vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 1vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΛΒΣ 1vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1
LIVE
ΛAΤΣΙΟ 0vs
ΝAΠΟΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΛΙΑΡΙ 0vs
ΜΙΛΑΝ 2
INTER -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 70vs
ΑΕΚ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΡΙΣΑ 95vs
ΠΑΟΚ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 79vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 71vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 69vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 111vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 111vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 117vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 105vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 134vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 109vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 98vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 114vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 129
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 106vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 109vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 100
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
GIRONDINS BORDEAUX 1vs
ΛΥΩΝ 2
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΑΝΖΕ -vs
ΝΙΣ -
ΑΜΙAΝ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΝΙΜ -vs
ΡΕΜΣ -
ΜΕΤΣ -vs
RC STRASBOURG -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ 0vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ 2vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 2
LIVE
ΜΟΥΡΘΙΑ 56vs
UNICAJA 51
LIVE
MONBUS OBRADOIRO 45vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ 57
BAXI MANRESA -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ZARAGOZA -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
REGGIANA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
VL PESARO -
LIVE
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 76vs
SIGORTAM.NET ITU 59
ΤΕΛΙΚΟ
BESIKTAS 91vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 92
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 93vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 91vs
BANDIRMA B.I.K. 82
LIVE
ΙΜΠΙΖA ΕΙΒΙΣΑ 1vs
ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ 1
LIVE
ΡAΓΙΟ ΜΑΧΑΔΑΟΝΤΑ 1vs
TENERIFE 1
LIVE
ΜΠAΝΤΑΧΟΘ 2vs
ΛΑΣ ΠAΛΜΑΣ 1
LIVE
CARTAGENA 0vs
ΧΙΡΟΝΑ 0
LIVE
ΟΥΕΛΒΑ 0vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ 0
LIVE
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ 0vs
ΧΕΤAΦΕ 0
LIVE
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ 0vs
ΟΥΕΣΚΑ 1
LIVE
SESTAO RIVER 0vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΡΘΙΑ 2vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΡΑΓΟΝΑ 1vs
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΜΟΡΑ 0vs
MALLORCA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΧAΡΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 1vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΟΥΓΚΑΛΕΤΕ 0vs
ΜΠΕΤΙΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
EBRO 1vs
ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΟΥΡΘΙΑ 0vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΕΚΛAΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 1vs
ΕΛΤΣΕ 2
ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ -vs
ΚAΝΤΙΘ -
ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
TAMARACEITE -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
MARBELLA -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
LIVE
ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1vs
ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 2vs
GODOY CRUZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΠΛΙΤΣΕ 2vs
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΚΕ ΜΠΟΥΝΤΕΓΙΟΒΙΤΣΕ 1vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ 7
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΣΤΖΙΝ 3vs
ZNICZ BIALA PISKA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 2vs
ΛΟΥΓΚAΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4vs
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ 5vs
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΑΡΤAΚ ΤΡΝAΒΑ 1vs
ΦAΣΤΑΒ ΖΛΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛΕΙΣΝΤΟΡΦ 1919 1vs
ΧΟΡΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΡΟΚΣAΡ 1vs
ΚΑΖΙΝΣΜΠΑΡΙΣΙΚΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠΤΙΚ ΡAΘΕΝΟ 0vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΕΡΧAΟΥΖΕΝ 5vs
HILDEN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΝΟΒΕΡΟ 0vs
PADERBORN 07 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΡΝΙΚ ΖAΜΠΡΖΕ 2vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
INTER ZAPRESIC 1vs
ΡΟΥΝΤΑΡ ΒΕΛΕΝΖΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ 3vs
VORWARTS STEYR 3
ΤΕΛΙΚΟ
SF BAUMBERG 1vs
ΜΠΟΝΕΡ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΞΑΜAΞ 1vs
ΣΤΑΝΤΕ ΟΥΣΧΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 0vs
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 9
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΧΟΛΤ 2vs
ΧAΛΤΕΡΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SSV BERGHAUSEN 2vs
FC MONHEIM 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΝΚ ΓΚΟΡΙΤΣΑ 2vs
LOKOMOTIVA ZAGREB 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 2vs
ΜΠΛAΟΥ ΒAΙΣ ΛΙΝΤΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
NARVA TRANS 0vs
ΝΟΜ ΚAΛΙΟΥ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΙΙ 0vs
ΑΛΤΓΚΛΙΕΝΙΚΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΚΕΡΝΗ 1vs
ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ROT-WEISS ESSEN 2vs
ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3vs
ΦΕΡΕΝΤΣΒAΡΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 5vs
ΜΠAΓΕΡΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SBV VITESSE 1vs
ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0vs
ΜAΙΝΤΖ 2
Ο Αλμπέρτο Γκαγέγο ήταν απογοητευμένος από την ήττα του Βόλου από την Ξάνθη το Σάββατο.
Αναλυτικά όσα είπε στη κάμερα της Nova:
«Όλα μας πήγαν κόντρα στο σημερινό παιχνίδι. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, χάσαμε ευκαιρίες, χάσαμε πέναλτι, μείναμε με δέκα παίκτες και όλα πήγαν στραβά με αποτέλεσμα να ηττηθούμε».