Ολυμπιακός: Τα εισιτήρια με την Καλαμάτα

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 91vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 81vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 77vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 80vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 82vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝ 0vs
ΜΑΡΣΕΙΓ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 96vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 89vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 95
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΓΟΥΛΒΣ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΚAΛΙΑΡΙ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
INTER -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -vs
ΑΕΚ -
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΠΑΟΚ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -
ΑΡΗΣ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
LIVE
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 71vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 89
LIVE
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 54vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 60
LIVE
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 37vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 40
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 111vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 111vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 117vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 105vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 116
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 134vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 109vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 92
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 98vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 94
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
GIRONDINS BORDEAUX -vs
ΛΥΩΝ -
ΑΝΖΕ -vs
ΝΙΣ -
ΑΜΙAΝ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΝΙΜ -vs
ΡΕΜΣ -
ΜΕΤΣ -vs
RC STRASBOURG -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΚΕΡΚΥΡΑ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -vs
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
MONBUS OBRADOIRO -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
UNICAJA -
ZARAGOZA -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
BAXI MANRESA -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
REGGIANA -vs
GERMANI BAS. BRESCIA -
FORTITUDO BOLOGNA -vs
VL PESARO -
BESIKTAS -vs
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -
GALATASARAY -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -vs
SIGORTAM.NET ITU -
ΤΑΡΑΓΟΝΑ -vs
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ -
ΖΑΜΟΡΑ -vs
MALLORCA -
ΚΛΑΜΠ ΧAΡΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ -
ΠΟΡΤΟΥΓΚΑΛΕΤΕ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
EBRO -vs
ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ -
ΡΕAΛ ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΡAΓΙΟ ΜΑΧΑΔΑΟΝΤΑ -vs
TENERIFE -
ΙΜΠΙΖA ΕΙΒΙΣΑ -vs
ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ -
ΓΙΕΚΛAΝΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ -vs
ΕΛΤΣΕ -
ΜΠAΝΤΑΧΟΘ -vs
ΛΑΣ ΠAΛΜΑΣ -
ΟΥΕΛΒΑ -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ -vs
ΟΥΕΣΚΑ -
SESTAO RIVER -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
CARTAGENA -vs
ΧΙΡΟΝΑ -
ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ -vs
ΚAΝΤΙΘ -
ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
TAMARACEITE -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
MARBELLA -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 2vs
GODOY CRUZ 2
ΓΚΟΡΝΙΚ ΖAΜΠΡΖΕ -vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ -
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τον κόσμο της για τα εισιτήρια του αγώνα με την Καλαμάτα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: