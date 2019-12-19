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Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 0-2

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 0-2

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 0-2
0 - 2Διαβάστε ξανά τη Live Περιγραφή του αγώναΠανιώνιος - ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ πέρασε εύκολα κι από την Νέα Σμύρνη, με το 2-0 επί του Πανιωνίου (Ίγκανσον, Άκπομ)... έπιασε ξανά στην κορυφή τον Ολυμπιακό και συνεχίζει το απίθανο και τρελό σερί των 50 αγώνων χωρίς ήττα! 

Μόνο για ένα ημίχρονο, το πρώτο, δυσκολεύτηκε ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Πανιώνιο. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πάτησε γκάζι στο δεύτερο μισό, κέρδισε με 2-0 στη Νέα Σμύρνη και συμπλήρωσε απόψε 50 ματς αήττητος στο πρωτάθλημα, ενώ παράλληλα «έπιασε» τον Ολυμπιακό στην κορυφή της κατάταξης.  
 
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με τον Μαλέρμπ στο τέρμα, τους Παπαγεωργίου, Ντομίνγκες, Σταυρόπουλο,  Σαραμαντά στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Κόρμπο, Οικονομίδη στον άξονα και τους Μασούρα, Τσιλούλη, Παπανικολάου μεσοεπιθετική τριπλέτα πίσω από τον  Αραμπούλι. 
 
Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον  Ζίφκοβιτς κάτω από τα γκολπόστ,  τους Μάτος, Ινγκασον, Κρέσπο, Γιαννούλη στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Μίσιτς, Αουγκούστο στον άξονα, αριστερά τον Ελ Καντουρί, δεξιά τον Λημνιό και τον Μπίσεσβαρ πίσω από τον Ακπομ. 
 
 
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να κρατά μπάλα (στο 20' ήταν στα επίπεδα του 73%), αλλά να μην μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες. Ο Ακπομ δύο φορές (9', 18') απείλησε με σουτ, ενώ στον επιθετικό λογαριασμό του υπήρξε και μία εξαιρετική μεταβίβαση του Γιαννούλη στον Μπίσεσβαρ, που όμως ήταν σε θέση οφ σάιντ. 
 
Κάπου εκεί όμως ο Πανιώνιος άρχισε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο. Οι «κυανέρυθροι» πλέον είχαν κατοχή και άρχισαν να επισκέπτονται με αξιώσεις τα καρέ των Θεσσαλονικιών. Ο Μασούρας στο 36΄με σέντρα-σουτ «ανάγκασε» τον Ζίβκοβιτς να βάλει το όνομά του στην εξίσωση του αγώνα και παρότι ο Αουγκούστο στο 44' «άγγιξε» το γκολ, μέχρι την ανάπαυλα η μεγαλύτερη φάση του ματς ανήκε στον Πανιώνιο. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Ζίβκοβιτς απέκρουσε εντυπωσιακά την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Αραμπούλι και ήταν η... αιτία που το 45λεπτο έληξε χωρίς σκορ. 
 
Τα παραπάνω «φωτογράφιζαν» πως μπροστά μας διανοίγεται ένα ντέρμπι, αλλά η εικόνα στο δεύτερο μισό ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη. Η είσοδος του Βιεϊρίνια ίσως και λόγω... αύρας έδωσε στον ΠΑΟΚ άλλον αέρα, οι φιλοξενούμενοι βελτιώθηκαν άρδην και πήραν τη νίκη. Σε αυτό βέβαια συντέλεσε το γεγονός πως άνοιξαν νωρίς το σκορ, αφού  στο 48' μετά από εκτέλεση κόρνερ του Βιεϊρίνια ο Ακπομ γύρισε στον Ινγκασον, ο Ισλανός γύρισε το σώμα του και σκόραρε από κοντά. 
 
Αυτόματα άλλαξε άρδην και η ψυχολογία, οι γηπεδούχοι απώλεσαν την αυτοσυγκέντρωσή τους και σε διάστημα λίγων λεπτών οι Μπίσεσβαρ (49΄),  Αουγκούστο (53') θα μπορούσαν να είχαν διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του. Κάτι που τελικά έκανε ο Ακπομ  στο 62', όταν σε νέο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ η μπάλα έφτασε στον Μπίσεσβαρ που έκανε τη σέντρα για τον αφύλακτο Κρέσπο, εκείνος με κεφαλιά βρήκε τον Ακπομ που ανενόχλητος την έσπρωξε στα δίχτυα. 
 
Ουσιαστικά το ματς τελείωσε εκεί και έκτοτε ο Φερέιρα είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε «πειράματα», όπως π.χ. το 4-3-3, ενώ ο Ακπομ στο 65' θα μπορούσε να είχε δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του. Ο Πανιώνιος από την πλευρά του προσπάθησε να ξαναμπεί στο ματς και με τον Αραμπούλι στο 69' απείλησε ξανά, όμως ο Ζίβκοβιτς επενέβη εκ νέου σωστά.   
 
Στα τελευταία λεπτά οι φιλοξενούμενοι έκαναν διαχείριση και δεν άλλαξε το μετέπειτα τελικό σκορ. 
 
MVP: Ο Ακπομ. Ο Αγγλος φορ, όπως και στο Αγρίνιο μερικές ημέρες πριν, σημείωσε ένα γκολ και έδωσε μία ασίστ. Παράλληλα είχε και 3 καλές στιγμές ώστε να πετύχει και άλλα γκολ. Αυτόματα αναγορεύεται στον κορυφαίο. 
 
Στο ύψους του: Ο Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος γκολκίπερ επενέβη εντυπωσιακά στο φάουλ του Αραμπούλι, στις καθυστερήσεις του πρώτο ημιχρόνου και με το σκορ στο 0-0. Αν εκεί σκόραρε ο Γεωργιανός, ίσως και να μιλάγαμε για άλλο ματς. 
 
Αδύναμος κρίκος: Ο Ντομίνγκες. Οταν η ομάδα σου δέχεται 2 γκολ σε στατικές φάσεις, αυτόματα το... βάρος πέφτει στα στόπερ και ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός το πιστώνεται. Πάντως είχε το ελαφρυντικό πως προέρχονταν από αγωνιστική απραξία λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε. 
 
Η «γκάφα»: Η αντίδραση του Πανιωνίου στις στατικές μπάλες. Και στα 2 γκολ του ΠΑΟΚ οι φιλοξενούμενοι άλλαξαν εύκολα πάσες, με κεφάλι και πόδια, μέσα στα καρέ του, πριν την τελική προσπάθεια. 
 
Το «στραγάλι»: «Εχασε» ορισμένες φάσεις ο Κουμπαράκης, με κυριότερη ένα τράβηγμα του Μάτος στον Παπανικολάου, που θα ήταν φάουλ και κίτρινη κάρτα για τον Πανιώνιο. Το VAR δεν μπορούσε να επέμβει, αφού δεν ήταν κόκκινη ή πέναλτι και έτσι δεν άλλαξε η απόφασή του. 
 
Το «ταμείο» του gazzetta.gr: Δίκαιη η νίκη του ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη, μετά το 1-0 κυριάρχησε απόλυτα στο γήπεδο. Με εξαίρεση το διάστημα 25'-45' ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν πολύ καλύτερος, έβγαλε φάσεις και άξιζε να κερδίσει. 
 
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Μαλέρμπ. Σαραμαντάς, Σταυρόπουλος, Ντομίνγκες, Παπαγεωργίου, Κόρμπος, Οικονομίδης, Τσιλούλης (81' Δούμτσιος), Μασούρας, Παπανικολάου (68' Εμμανουηλίδης), Αραμπούλι. 
ΠΑΟΚ: Ζίβκοβιτς, Μάτος, Ίνγκασον, Κρέσπο, Γιαννούλης, Ντάγκλας, Μίσιτς, Μπίσεσβαρ (72' Μαουρίσιο), Ελ Καντουρί (46' Βιεϊρίνια), Λημνιός (81' Πέλκας), Άκπομ. ασ

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