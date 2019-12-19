Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 0-2
Ο ΠΑΟΚ πέρασε εύκολα κι από την Νέα Σμύρνη, με το 2-0 επί του Πανιωνίου (Ίγκανσον, Άκπομ)... έπιασε ξανά στην κορυφή τον Ολυμπιακό και συνεχίζει το απίθανο και τρελό σερί των 50 αγώνων χωρίς ήττα!
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 2
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ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 43vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 46
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 81vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 84
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ΜΙΛAΝΟ 22vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 24
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KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2
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ΞAΝΘΗ 0vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0
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ΟΦΗ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 2
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ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 43vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 47
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ΜΙΛAΝΟ 26vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 24
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KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 0vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 8
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 81vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 104vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 99vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 109vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 110
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 100vs
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 99vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 126vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 113vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 103vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 122vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 112
LIVE
ΠΕΝΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ 0vs
ΠΟΝΦΕΡΑΝΤΙΝΑ 1
LIVE
LLAGOSTERA 0vs
ΚΛΑΜΠ ΧAΡΟ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ 0
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ΡAΓΙΟ ΜΑΧΑΔΑΟΝΤΑ 0vs
ΡAΘΙΝΓΚ ΝΤΕ ΦΕΡΟΛ 0
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ΤΑΡΑΓΟΝΑ 1vs
ΟΛΟΤ 1
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TAMARACEITE 0vs
ΑΛΜΕΡΙΑ 1
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LAREDO 0vs
ΟΥΕΣΚΑ 0
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ΚΟΡΝΕΛΑ 0vs
ΟΡΙΧΟΥΕΛΑ 0
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ΜΕΡΙΔΑ 0vs
LA NUCIA FC 0
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LORCA DEPORTIVA 0vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 0
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LINARES DEPORTIVO 0vs
ΧΙΡΟΝΑ 0
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ΜΠΕΚΕΡΙΛ 0vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PENA AZAGRESA 0vs
ΘΕΛΤΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CA ANTONIANO 0vs
ΜΠΕΤΙΣ 4
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ΛΙΕΙΔΑ 0vs
ESPANYOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΛ ΛΕΟΝΕΣΑ 3vs
LAS ROZAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
MELILLA CD 0vs
ΛΕΒAΝΤΕ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΜΟΡΕΜΠΙΕΤΑ 0vs
ΜΠAΝΤΑΧΟΘ 1
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IBB ΠΟΛΟΝΙΑ ΛΟΝΤΟΝ 0vs
ΝΤΡAΙΣΜΑ ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΠΕ 2
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ΜΟΝΤΕΝΑ 1vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ARKAS SPOR 3vs
CS DINAMO BUCURESTI 1
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ΠΑΟΚ 0vs
BARKOM-KAZHANY LVIV 3
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VK DUKLA LIBEREC 3vs
GALATASARAY 0
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ΤΡΕΝΤΙΝΟ 1vs
VK CESKE BUDEJOVICE 0
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ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1vs
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ 3vs
VC GREENYARD MAASEIK 0
SL ΜΠΕΝΦΙΚΑ -vs
TOURS -
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SAMEN. LYCURGUS 2vs
KAPOSVAR 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALLIANZ MILANO 3vs
ERZENI SHIJAK 0
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ΓΚΛΕΝΒΙΛ 3vs
ΜΠΛΟΥΜΠΕΛ ΓΙΟΥΝ. 1
Ο ΠΑΟΚ πέρασε εύκολα κι από την Νέα Σμύρνη, με το 2-0 επί του Πανιωνίου (Ίγκανσον, Άκπομ)... έπιασε ξανά στην κορυφή τον Ολυμπιακό και συνεχίζει το απίθανο και τρελό σερί των 50 αγώνων χωρίς ήττα!