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ΟΦΗ - Αρης: Η ανάλυση (pics)

ΟΦΗ - Αρης: Η ανάλυση (pics)

ΟΦΗ - Αρης: Η ανάλυση (pics)

Το Gazzetta.gr σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αθλητικής Ανάλυσης αναλύει την αναμέτρηση του «Γεντί Κουλέ», όπου ο ΟΦΗ επικράτησε του Αρη με 3-1 

Το Gazzetta.gr σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αθλητικής Ανάλυσης , αναλύει τις αναμετρήσεις της Souper League. Ο πιστοποιημένος αναλυτής Χάρης Κοκολογιαννάκης, αναλύει την αναμέτρηση του Ηρακλείου, όπου ο ΟΦΗ επικράτησε του Αρη με 3-1. 
 
ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
ΟΦΗ: Ξεκίνησε και τελείωσε το ματς με 1-4-2-3-1. Ο Σακόρ έμενε πιο πίσω από το Νέιρα για να παρέχει ασφάλεια μπροστά από τους αμυντικούς.
 
Άρης: Ξεκίνησε και τελείωσε το ματς με 1-4-4-2.
 
ΟΜΑΔΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΦΗ
* Ο ΟΦΗ ξεκινούσε τις περισσότερες προσπάθειες του από τον άξονα, με το Νέιρα, κυρίως, και τον Σακόρ να δημιουργούν παιχνίδι. Όταν η μπάλα δεν μπορούσε να περάσει στον άξονα λόγω της πίεσης ψηλά των φιλοξενουμένων, ο Σωτηρίου και οι αμυντικοί του ΟΦΗ έπαιζαν με μεγάλες μπαλιές προς το Φιγκεϊρέδο ή στην πλάτη της άμυνας του Άρη.
* Μαρινάκης και Κοροβέσης έκαναν αρκετά ανεβάσματα στις πτέρυγες για να υποστηρίξουν Βαζ και Σεμέδο (Φερέιρα μετά το 37΄). Ο Βαζ από τη θέση του δεξιού εξτρέμ «έκοβε» προς τα μέσα και είχε 4 τελικές προσπάθειες (1 γκολ), όλες από τον άξονα. 
 
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΦΗ
Οι γραμμές του ΟΦΗ ήταν κοντά και σε συνδυασμό με την πιεστική άμυνα ψηλά δεν επέτρεψαν στον Άρη να δημιουργήσει αξιόλογες οργανωμένες επιθέσεις. Ο Φετφατζίδης, ο πιο επικίνδυνος παίχτης του Άρη, αντιμετωπίστηκε σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεσματικά με ντουμπλάρισμα στο μαρκάρισμα του.
 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΗ
Ο Άρης επιτέθηκε κυρίως από την αριστερή πτέρυγα, με το Σάσα να ανεβαίνει και να υποστηρίζει το Γκάμα. Από την άλλη πλευρά ο Φετφατζίδης ήταν καλά κλεισμένος από τους παίχτες του ΟΦΗ και δεν είχε αξιόλογη συμμετοχή στις επιθετικές ενέργειες του Άρη, οι οποίες είχαν αποδέκτες κυρίως τους Ιντέγε και Λάρσον. 
 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ TRANSITION ΟΦΗ
Κατά τη μετάβαση σε φάση επίθεσης ο ΟΦΗ προσπάθησε να τρέξει παίζοντας κάθετα για να εκμεταλλευτεί τα κενά ανάμεσα στις γραμμές  και πίσω από την άμυνα του Άρη. Ειδικά μετά το 2-1, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ψηλά τις γραμμές τους πιέζοντας για 2ο γκολ κι έτσι ο ΟΦΗ βρήκε περισσότερους κενούς χώρους.
 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ TRANSITION ΑΡΗ
Κατά τη μετάβαση σε φάση επίθεσης ο Άρης προσπάθησε να επιτεθεί γρήγορα, είτε με πάσα προς τους μεσοεπιθετικούς ή με μεγάλη μπαλιά προς Ιντέγε-Λάρσον.
 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΑΡΗ
Παρατηρούμε πως και στα 4 κόρνερ που εκτέλεσε ο ΟΦΗ, όλοι οι παίχτες του Άρη γύρισαν πίσω και συμμετείχαν στην άμυνα. 5 σε Man to Man, ένας παίχτης ως «τείχος» στην εκτέλεση, ένας δίπλα του μαρκάρει την κοντινή πάσα, ένας στο ύψος της μεγάλης περιοχής και 2 παίχτες καλύπτουν το χώρο στο ύψος των 2 δοκαριών.
 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΟΦΗ
Στα κόρνερ του Άρη, ο ΟΦΗ αμύνθηκε με 5 παίχτες σε Man to Man  με τους 5 παίχτες του Άρη που βρίσκονται μες στην περιοχή, με 2 παίχτες να καλύπτουν το χώρο κοντά στο πρώτο δοκάρι, με έναν παίχτη να μαρκάρει την κοντινή πάσα και άλλον ένα στο ύψος της μεγάλης περιοχής.
 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΑΡΗ
Εκτελεστής των στατικών φάσεων του Άρη είναι ο Ματίγια. Σε κάθε κόρνερ του Άρη ο Μπα, ο Ιντέγε και ο Λάρσον τοποθετούνται στο ύψος της μικρής περιοχής και στο δεύτερο δοκάρι. Προωθημένοι είναι και οι Ρόουζ-Βέλεθ, οι οποίοι κάνουν κίνηση μεταξύ άξονα κ πρώτου δοκαριού.
 
ΠΑΙΚΤΗΣ ΚΛΕΙΔΙ
Ο Σακόρ κυριάρχησε στο χώρο του κέντρου, ανέκτησε τη μπάλα στη φάση του πρώτου γκολ του ΟΦΗ και συμμετείχε ενεργά στο δεύτερο γκολ. Ήταν εξαιρετικός στα ανασταλτικά του καθήκοντα, βοηθώντας παράλληλα το Νέιρα στην ανάπτυξη του ΟΦΗ από τον άξονα. Σύμφωνα με το InstatScout, είχε υψηλότατο ποσοστό στις πάσες 33/39 (85%), 79% στις κερδισμένες μονομαχίες (15/19), 100% επιτυχία σε τάκλιν (6) και ντρίμπλες (3), κερδίζοντας και 5 φάουλ.
 
ΓΚΟΛ
0-1: Από αριστερά ο Ματίγια εκτέλεσε το κόρνερ στην κίνηση του Βέλεθ, ο Βέλεθ τσίμπησε τη μπάλα που κόντραρε στο Φιγκεϊρέδο και κατευθύνθηκε στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ιντέγε, που είχε ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Κουτρουμπή, πλάσαρε ανενόχλητος για το 0-1.
 
1-1: Ο Σεμέδο πήρε μπάλα λίγο έξω από την περιοχή, είδε το overlap του Κοροβέση και του έδωσε προωθημένη μπαλιά. Ο Κοροβέσης μπαίνοντας στην περιοχή έβγαλε με τη μία παράλληλη πάσα στο Βαζ, ο οποίος από το ύψος του πέναλτι σούταρε με το αριστερό και ισοφάρισε για τους Κρητικούς.
 
2-1: Ο Τσιλιανίδης εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, ο Κουέστα έκανε κακή έξοδο και δεν κατάφερε να διώξει. Ο Σακόρ έγινε αποδέκτης της μπάλας λίγο έξω από τη μικρή περιοχή και προσπάθησε να σκοράρει αλλά ο Βέλεθ έβαλε την κόντρα. Η μπάλα όμως κατέληξε στον ελεύθερο Φερέιρα που με προβολή έκανε το 2-1.
 
3-1: Ο Γιαννούλης ανέκτησε την κατοχή της μπάλας, πάσαρε μπροστά στο Νέιρα ο οποίος είδε την κίνηση του Τσιλιανίδη δεξιά και του έδωσε τη μπάλα. Ο Φιγκεϊρέδο έκανε κίνηση να σπάσει το οφσάιντ και ο Τσιλιανίδης του έδωσε την πάσα την κατάλληλη στιγμή. Ο Ρόουζ δεν κατάφερε να τον φτάσει και ο Φιγκεϊρέδο απέναντι από τον Κουέστα έκανε το 3-1.

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