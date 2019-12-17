ΟΦΗ - Αρης: Η ανάλυση (pics)
Το Gazzetta.gr σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αθλητικής Ανάλυσης αναλύει την αναμέτρηση του «Γεντί Κουλέ», όπου ο ΟΦΗ επικράτησε του Αρη με 3-1
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 74vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 71vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 68vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 76vs
ΜΙΛAΝΟ 67
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ΒΑΛΕΝΘΙΑ 46vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 36
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ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 48vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 36
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0vs
ΜAΙΝΤΖ 5
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ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2vs
ΛΕΙΨΙΑ 2
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ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 0
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ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 0
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ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 0
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ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 0
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ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2vs
ΛΕΙΨΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0vs
ΜAΙΝΤΖ 5
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 74vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 68
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ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 48vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 36
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ΒΑΛΕΝΘΙΑ 46vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 36
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 71vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 68vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 76vs
ΜΙΛAΝΟ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 119vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 133
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 133vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 118vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 116vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 109vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 109vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 110vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 111
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ΤΡΕΝΤΟ 45vs
UNICAJA 37
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GERMANI BAS. BRESCIA 32vs
NANTERRE 92 33
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΦΑΣ 92vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΟΥΜΠΑΝ 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 66vs
ΑΝΔΟΡΑ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΑΚΟ 72vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 81
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ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ 58vs
FILOU OOSTENDE 59
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ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ 84vs
ΟΡΤΕΖ 74
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ΤΕΝΕΡΙΦΗ 70vs
MORNAR BAR 47
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SIG STRASBOURG 54vs
POLSKI CUKIER TORUN 79
ΤΕΛΙΚΟ
NIZHNY NOVGOROD 76vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ 75
ΤΕΛΙΚΟ
LIETKABELIS 77vs
BAXI MANRESA 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 80vs
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ 89
ΤΕΛΙΚΟ
GAZIANTEP 69vs
NYMBURK 79
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ΠΟΡΤΟΥΓΚΑΛΕΤΕ 1vs
ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ 0
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ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ 0vs
ΛΑΣ ΠAΛΜΑΣ 2
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SOCUELLAMOS 0vs
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ 1
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ΚΑΣΕΡΕΝΟ 1vs
ALCORCON 0
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PENA SPORT 0vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ 0
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SOCIEDAD TARAZONA 0vs
ΒΑΓΙΕΚAΝΟ 0
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ΖΑΜΟΡΑ 1vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 0
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MONTANESA ESCOBEDO 1vs
ΜAΛΑΓΑ 0
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GIMNASTICA SEGOVIANA 0vs
ΕΛΤΣΕ 1
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CD UNIONISTAS 1vs
ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕAΡΕΣ 0
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ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 0vs
ΟΥΕΛΒΑ 1
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ΡΕAΛ ΜΟΥΡΘΙΑ 1vs
ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ 0
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FC ANDORRA 1vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0
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CARTAGENA 3vs
LEIOA 0
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CF INTERCITY 0vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 1
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ΣΕΟΥΤΑ 0vs
ΝΟΥΜAΝΘΙΑ Β 0
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ΜΕΝΣΑΓΕΡΟ 0vs
TENERIFE 1
ΤΕΛΙΚΟ
LEALTAD 0vs
ΚAΝΤΙΘ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΟΥΞΟ 4vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ 5
ΤΕΛΙΚΟ
L'HOSPITALET 2vs
ΓΡΑΝAΔΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
SD LOGRONES 0vs
ΕΙΜΠAΡ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ILLUECA 0vs
ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
REAL JAEN 3vs
ΑΛΑΒΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MARBELLA 2vs
ΓΚΟΥΙΘΕΛΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΝΓΚΡΕΟ 2vs
EBRO 3
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ΠΛΙΜΟΥΘ 0vs
ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SHAKHTAR SOLIGORSK 1vs
UNITED VOLLEYS 3
ΤΕΛΙΚΟ
CMS ARCADA GALATI 3vs
ΣAΒΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VALEPA SASTAMALA 2vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ 3
ΤΕΛΙΚΟ
OK BUDVA 3vs
OK KAKANJ 0
ΤΕΛΙΚΟ
OK MLADOST BRCKO 0vs
LUC VOLLEYBALL 3
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VERVA WARSZAWA 1vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FAKEL NOVYI URENGOY 3vs
ACH ΛΟΥΜΠΛΙAΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
OK VOJVODINA 2vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ 3
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BDO HAASRODE LEUVEN 1vs
TOKAT BLD. PLEVNE 1
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ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. 1vs
CALCIT VOLLEY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ 3vs
FERIZAJ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HAPOEL KFAR SABA 0vs
SAAREMA VK 3
Το Gazzetta.gr σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αθλητικής Ανάλυσης αναλύει την αναμέτρηση του «Γεντί Κουλέ», όπου ο ΟΦΗ επικράτησε του Αρη με 3-1