Ολιβέιρα: «Είμαι χαρούμενος στην ΑΕΚ»
Ο Πορτογάλος φορ έδειξε απόλυτα δικαιωμένος από την απόφασή του να έρθει το καλοκαίρι στην Ενωση
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
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ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
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ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
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ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO -
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ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 119vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 133
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 133vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 116vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 109vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 109vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 118vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 110vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 111
ΤΟΦΑΣ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΟΥΜΠΑΝ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
UNICAJA -
GERMANI BAS. BRESCIA -vs
NANTERRE 92 -
NIZHNY NOVGOROD -vs
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -
GAZIANTEP -vs
NYMBURK -
LIETKABELIS -vs
BAXI MANRESA -
ΠΑΟΚ -vs
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -vs
FILOU OOSTENDE -
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -vs
ΟΡΤΕΖ -
SIG STRASBOURG -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
MORNAR BAR -
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ΚAΝΤΙΘ 0
LIVE
ΚΟΡΟΥΞΟ 2vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ 2
SD LOGRONES -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ILLUECA -vs
ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ -
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ΑΛΑΒΕΣ -
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ΓΡΑΝAΔΑ -
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ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ΠΟΡΤΟΥΓΚΑΛΕΤΕ -vs
ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ -
ΚΑΣΤΕΓΙΟΝ -vs
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MONTANESA ESCOBEDO -vs
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ΕΛΤΣΕ -
CD UNIONISTAS -vs
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CARTAGENA -vs
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ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
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ΡΕAΛ ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ -
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ΣAΒΟ -
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VALEPA SASTAMALA -vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
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OK KAKANJ -
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LUC VOLLEYBALL -
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ACH ΛΟΥΜΠΛΙAΝΑ 1
OK VOJVODINA -vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -
VERVA WARSZAWA -vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -
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SAAREMA VK -
BDO HAASRODE LEUVEN -vs
TOKAT BLD. PLEVNE -
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -vs
CALCIT VOLLEY -
Ο Πορτογάλος φορ έδειξε απόλυτα δικαιωμένος από την απόφασή του να έρθει το καλοκαίρι στην Ενωση