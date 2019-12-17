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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1ΑΕΚ
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Ολιβέιρα: «Είμαι χαρούμενος στην ΑΕΚ»

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Ολιβέιρα: «Είμαι χαρούμενος στην ΑΕΚ»

Ο Πορτογάλος φορ έδειξε απόλυτα δικαιωμένος από την απόφασή του να έρθει το καλοκαίρι στην Ενωση 

Μόνο καλά λόγια για την Ελλάδα και την ΑΕΚ είχε να πει ο Νέλσον Ολιβέιρα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Esporte a Minuto».
 
ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΕΙΠΕ
Για την μέχρι τώρα εμπειρία του στην Ελλάδα και την ΑΕΚ: 
«Μέχρι στιγμής υπάρχει μία πολύ θετική ισορροπία. Η αρχή ήταν πιο περίπλοκη. Έφτασα χωρίς προετοιμασία και παίζαμε στο Europa League. Δεν προκριθήκαμε στους ομίλους λόγω του κακού παιχνιδιού που κάναμε στο σπίτι μας κόντρα στην Τραμπζονσπόρ. Κερδίσαμε στην Τουρκία, αλλά δεν ήταν αρκετό. Χάσαμε έναν στόχο. Τότε τραυματίστηκα επειδή έπαιξα πολλά παιχνίδια, μέσα σε δέκα ημέρες. Από τότε, όταν επέστρεψα από τον τραυματισμό του, πηγαίνω φυσικά καλύτερα και είμαι πιο σίγουρος. Τα πράγματα έχουν πάει αρκετά καλά».
 
Για το πώς προέκυψε η ΑΕΚ:
«Ηταν μέσω των ανθρώπων που διαχειρίζονται το μέλλον μου. Μου είπαν για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ και ένιωσα έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά τους. Εκείνη τη στιγμή μίλησα με τον κ. Μιγκέλ Καρντόσο και εξέφρασε επίσης μεγάλο ενδιαφέρον να με δει στην ΑΕΚ. Ένιωσα ότι θα ήταν μία καλή επιλογή για μένα και την καριέρα μου. Η Ελλάδα είναι μία θεαματική χώρα για να ζήσεις. Ήξερα ήδη τη χώρα, καθώς ερχόμουν για διακοπές. Ήξερα επίσης ότι η ΑΕΚ ήταν μία μεγάλη ομάδα και γι’ αυτό σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή επιλογή για την καριέρα μου».
 
Αν για την απόφασή του έπαιξε ρόλο ότι υπάρχουν Πορτογάλοι στην ομάδα;
«Ναι, βοήθησε επίσης. Ειμαι συνηθισμένος να βρίσκομαι μακριά από την Πορτογαλία, αλλά όταν βγαίνεις έξω, έχοντας ανθρώπους ίδια εθνικότητας πάντα κάνει τα πράγματα ευκολότερα.Πορτογάλοι Ακόμη και για τη γυναίκα μου, όταν έχει δίπλα της γυναίκες συναδέλφων το καθιστά ευκολότερο. Όλα πάνε καλά. Δίνει πάντα μία άνεση ζωής που δεν θα είχαμε αν δεν ήταν εδώ συμπατριώτες μου. Ηταν
πολύ σημαντικά, όλα αυτά, για την προσαρμογή μου».
 
Για την αποχώρηση του Μιγκέλ Καρντόσο κι αν ανησύχησε;
«Θα είμαι όσο το δυνατόν πιο ειλικρινής γίνεται. Είναι προφανές ήταν ήμουν λυπημένος γιατί από την πρώτη ημέρα μου έδειξε μεγάλη επιθυμία να έρθω εδώ (σ.σ ΑΕΚ). Αλλά νομίζω ότι ήμουν περισσότερο λυπημένος για την ομάδα. Δεν είμαι ο τυπικός παίκτης, όπως συμβαίνει μερικές φορές, που δείχνει ο προπονητής ότι τον θέλει και δεν τον ξέρει ο σύλλογο. Η ομάδα ήθελε να με κάνει δικό της και έδωσαν αρκετά χρήματα για να έρθω εδώ. Δεν αισθάνθηκα κίνδυνο για μένα με την αποχώρηση του προπονητή, όμως φυσικά ήμουν λυπημένος. Ποτέ δεν είναι καλό να βλέπουμε έναν προπονητή να χάνει τη δουλειά του. Ειδικά έναν προπονητή που μου είχε μιλήσει το καλοκαίρι και μου έδωσε την ευκαιρία να έρθω. Ήμουν λυπημένος, αλλά δεν είχα αίσθηση ότι θα κινδύνευα εδώ».
 
Για το πώς διαχειρίζονται οι παίκτες τις αλλαγές προπονητών;
«Δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί κάθε προπονητής έχει τις ιδέες του και τις μεθόδους του. Οι παίκτες χρειάζονται λίγο χρόνο για να αφομοιώσουν τις ιδέες του άλλου. Πάντα όμως προσπαθούμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά».
 
Για το αν είναι ευχαριστημένος με την ΑΕΚ;
«Είμαι χαρούμενος, ναι. Τα πράγματα πάνε καλά ξεχωριστά. Οι άνθρωποι του συλλόγου με αντιμετωπίζουν καλά, οι οπαδοί μου αρέσουν πολύ και οι συμπαίκτες μου δημιουργούν μία καλή ατμόσφαιρα. Ηταν μία σοφή επιλογή από την πλευρά μου και είμαι πολύ χαρούμενος».
 
Για το πώς θα περιέγραφε το ελληνικό ποδόσφαιρο;
«Θα έλεγα για το πάθος των οπαδών και την επιθετικότητα… Δεν πίστευα ότι ήταν ένα τόσο επιθετικό ποδόσφαιρο το ελληνικό. Αν έπρεπε να τονίσω ένα σημείο θα έλεγα την επιθετικότητα. Η ΑΕΚ είναι μία μεγάλη ομάδα και παίζει πάντα για να κερδίζει. Οπότε το παιχνίδι μακριά από το σπίτι μας είναι αρκετά φυσικό. Για παράδειγμα στην Πορτογαλία, όταν η Μπενφίκα παίζει μακριά από την έδρα της δεν παίζει τόσο φυσικά. Οι ομάδες παίζουν πιο αμυντικά. Εδώ, αυτό με εξέπληξε».
 
Αν επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα του;
«Ποτέ δεν ξέρεις. Είμαι Πορτογάλος και ποτέ δεν ξέρω αν μπορώ αύριο να επιστρέψω.Ήμουν Όταν βρισκόμαστε μακριά δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι μπορώ να παίξω σε ένα από τα τρία μεγάλα κλαμπ
της Πορτογαλίας. Αλλά δεν μπορώ να πω αν αυτό συμβεί στο μέλλον».
 
Τι θέλει να πετύχει με την ΑΕΚ και πώς θέλει να τη θυμάται;
«Θέλω να θυμηθώ ως παίκτης να κερδίζω τίτλους και να δίνω χαρά στους οπαδούς. Όπως λέω συχνά, είναι χαρά να δίνουμε χαρά στους οπαδούς. Ο τρόπος που ζει ο σύλλογος.. Η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ένας σύλλογος. Είναι ένας τρόπος ζωής και αυτό έχει να κάνει με τις ρίζες της. Θέλω να κερδίσω σημαντικά πράγματα εδώ. Να κερδίσω τίτλους, κύπελλα και να παίξω ευρωπαϊκούς αγώνες στο Τσάμπιονς Λιγκ. Αυτό θέλω να πετύχω εδώ. Είναι ένα κλαμπ (σ.σ η ΑΕΚ) με μία μεγάλη και αναπτυσσόμενη ιστορία. Ελπίζω να είμαι εδώ και να συμμετέχω σε αυτή την ανάπτυξή της».
 
Για ενδεχόμενη επιστροφή του στην Εθνική Πορτογαλίας;
«Είναι κάτι που εύχομαι και θα είναι πάντα στο μυαλό μου. Αυτή τη φορά είχα την ευκαιρία να είμαι δυο φορές στην προεπιλογή από τον κ. Φερνάντο Σάντος. Η Εθνική πάντα βρίσκεται στον ορίζοντά μου. Ξέρω ότι η δουλειά μου εδώ στην Ελλάδα, αυξάνει τις πιθανότητες να κληθώ πάλι. Πρώτα όμως πρέπει να επικεντρωθώ και να βοηθήσω την ομάδα μου. Μόνο μέσα από την ΑΕΚ μπορώ να σκεφτώ ξανά την κλήση μου».

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