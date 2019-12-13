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    vs

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    vs

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    LIVE MATCH

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    vs

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    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΚ ΧΙΜΚΙ 104

    vs

    ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 87

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1
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Απειλητικό φαξ στα γραφεία της ΕΠΟ!

Απειλητικό φαξ στα γραφεία της ΕΠΟ!

Απειλητικό φαξ στα γραφεία της ΕΠΟ!

Φαξ με απειλές και... αρρωστημένη λογική έφτασε στα γραφεία της ΕΠΟ, στο οποίο ως αφορμή αποστολής τονίζεται η απόφαση για τη μη αλλαγή της ποινής των δύο αγωνιστικών στην έδρα του Ολυμπιακού!

Χαρακτηριστικά το απειλητικό φαξ, που πάντως οι ειδικοί δεν το κρίνουν ως επικίνδυνο αναφέρει:

 

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