Απειλητικό φαξ στα γραφεία της ΕΠΟ!

Χαρακτηριστικά το απειλητικό φαξ, που πάντως οι ειδικοί δεν το κρίνουν ως επικίνδυνο αναφέρει:
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
OSC LILLE -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 93vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 104vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 87
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 109vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 109vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 111vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 122
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 114vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 99
OSC LILLE -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -
ΤΕΛΙΚΟ
BOZOVIC/MARSHALL 2vs
D SILVA/TJANDRAMULIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΤ ΑΛΕΞ 0vs
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 3
ΤΕΛΙΚΟ
JOHN PATRICK SMITH 3vs
ΜΠAΝΕΣ ΜΑΒΕΡΙΚ 0
Φαξ με απειλές και... αρρωστημένη λογική έφτασε στα γραφεία της ΕΠΟ, στο οποίο ως αφορμή αποστολής τονίζεται η απόφαση για τη μη αλλαγή της ποινής των δύο αγωνιστικών στην έδρα του Ολυμπιακού!
Χαρακτηριστικά το απειλητικό φαξ, που πάντως οι ειδικοί δεν το κρίνουν ως επικίνδυνο αναφέρει: