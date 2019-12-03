Το τραπέζι του Ατρόμητου (pics)

Ο Πολυχώρος Εστίασης, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής που τα τελευταία δυο χρόνια αποτελεί σταθερό χορηγό του Ατρόμητου, παρέθεσε δείπνο με τα εξαιρετικά πιάτα που διαθέτει.
Δείτε τις φωτογραφίες της ομάδας του Περιστερίου
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 0vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
1. FSV MAINZ 05 2vs
EINTRACHT FRANKFURT 1
ΤΕΛΙΚΟ
CAGLIARI 4vs
SAMPDORIA 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 1vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 1vs
ΛΑΜΙΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ATLETICO MADRID 0vs
FC BARCELONA 1
ΤΕΛΙΚΟ
NORWICH CITY 2vs
ARSENAL 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEICESTER CITY 2vs
EVERTON FC 1
CRYSTAL PALACE -vs
AFC BOURNEMOUTH -
BURNLEY FC -vs
MANCHESTER CITY -
LIVE
SACRAMENTO KINGS 100vs
CHICAGO BULLS 102
ΤΕΛΙΚΟ
CHARLOTTE HORNETS 104vs
PHOENIX SUNS 109
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 103vs
UTAH JAZZ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ATLANTA HAWKS 104vs
GOLDEN STATE 79
ΤΕΛΙΚΟ
MEMPHIS GRIZZLIES 104vs
INDIANA PACERS 117
ΤΕΛΙΚΟ
MILWAUKEE BUCKS 132vs
NEW YORK KNICKS 88
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΙAΛΥΣΟΣ -
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
BESIKTAS -vs
DIJON -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
NYMBURK -
RASTA VECHTA -vs
SAN PABLO BURGOS -
FILOU OOSTENDE -vs
POLSKI CUKIER TORUN -
LIETKABELIS -vs
HAPOEL UNET HOLON -
IBEROSTAR TENERIFE -vs
BROSE BAMBERG -
PAU-LACQ-ORTHEZ -vs
BANDIRMA B.I.K. -
SASSARI -vs
BAXI MANRESA -
ANGERS SCO -vs
OLYMPIQUE MARSEILLE -
BREST -vs
RC STRASBOURG -
GIRONDINS BORDEAUX -vs
NIMES OLYMPIQUE -
OLYMPIQUE LYON -vs
OSC LILLE -
HARTLEPOOL UNITED -vs
EXETER CITY -
CREWE ALEXANDRA -vs
EASTLEIGH -
IPSWICH TOWN -vs
COVENTRY CITY -
BOSTON UNITED -vs
ROCHDALE -
PLYMOUTH ARGYLE -vs
BRISTOL ROVERS -
ZAKSA KEDZIERZYN-K. -vs
OK VOJVODINA -
BR VOLLEY -vs
ACH VOLLEY LJUBLJANA -
LIVE
JUMPEI YAMASAKI 1vs
RHETT PURCELL 1
LIVE
JIANG XINYU 1vs
CHEN PEI HSUAN 1
LIVE
YUKI MOCHIZUKI 1vs
ZHAO ZHAO 0
ΤΕΛΙΚΟ
NAGI HANATANI 0vs
YE QIU YU 2
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 1vs
HSIEH YU-CHIEH 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHANG KAI-CHEN 2vs
LI XIUYUAN 0
SIDHARTH RAWAT -vs
ARJUN KADHE -
SHO SHIMABUKURO -vs
LI ZEKAI -
Στο Bread Factory στο Περιστέρι δείπνησαν το βράδυ της Δευτέρας οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό τιμ και τα στελέχη του Ατρομήτου.
Ο Πολυχώρος Εστίασης, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής που τα τελευταία δυο χρόνια αποτελεί σταθερό χορηγό του Ατρόμητου, παρέθεσε δείπνο με τα εξαιρετικά πιάτα που διαθέτει.
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