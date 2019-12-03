ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • PREMIER LEAGUE
  • NBA
  • GREECE CUP
  • CHAMPIONS LEAGUE
  • LIGUE 1
  • FA CUP
  • CHAMPIONS LEAGUE
  • TENNIS
ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Ατρόμητος Αθηνών
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Το τραπέζι του Ατρόμητου (pics)

Το τραπέζι του Ατρόμητου (pics)

Το τραπέζι του Ατρόμητου (pics)

Στο Bread Factory στο Περιστέρι δείπνησαν το βράδυ της Δευτέρας οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό τιμ και τα στελέχη του Ατρομήτου.

Ο Πολυχώρος Εστίασης, Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής που τα τελευταία δυο χρόνια αποτελεί σταθερό χορηγό του Ατρόμητου, παρέθεσε δείπνο με τα εξαιρετικά πιάτα που διαθέτει.

Δείτε τις φωτογραφίες της ομάδας του Περιστερίου

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Ποδόσφαιρο

Blue Dot Events: Το πρώτο Ελληνικό 5x5 τουρνουά ποδοσφαίρου στο Λονδίνο (pics)

Ποδόσφαιρο

Oλυμπιακός - ΠΑΟΚ: Αριθμοί και γεγονότα του ντέρμπι

Ποδόσφαιρο

ΟΦΗ: Με κόσμο στη Λαμία

Ποδόσφαιρο

«Συμφώνησε με Μίλαν ο Ιμπραΐμοβιτς»

Ποδόσφαιρο

ΑΕΛ: Συμπλήρωσε κάρτες και χάνει Ολυμπιακό ο Φάτιον

Ποδόσφαιρο

Αναστασίου για το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: «Δίκαιο το αποτέλεσμα»

Best of internet