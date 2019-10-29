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ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1Αστέρας Τρίπολης
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Αστέρας Τρίπολης: Τέσσερα γκολ και πάλι!

Αστέρας Τρίπολης: Τέσσερα γκολ και πάλι!

Αστέρας Τρίπολης: Τέσσερα γκολ και πάλι!

Είχε πολύ καιρό η ομάδα της Τρίπολης να σημειώσει τέσσερα γκολ σε ένα ματς. Και τα κατάφερε απέναντι στον Πλατανιά!

Ο Αστέρας Τρίπολης έφυγε από το «Κολοκοτρώνης» με τη νίκη (4-1) απέναντι στη Λαμία.

Η τελευταία φορά που οι Αρκάδες πανηγυρίσαν τέσσερα γκολ ήταν στις 2/4 του 2018 όταν και είχαν επικρατήσει του Πλατανιά με 4-0!

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