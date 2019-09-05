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Βόλος: Τέλος ο Σαρμιέντο

Βόλος: Τέλος ο Σαρμιέντο

Βόλος: Τέλος ο Σαρμιέντο

Ο ΝΠΣ Βόλος ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Σαρμιέντο, με τον παίκτη να επικαλείται προσωπικούς λόγους.

Η ανακοίνωση του συλλόγου:

Επειτα από αίτημα του ίδιου του ποδοσφαιριστή για αυστηρά προσωπικούς λόγους, λύεται η συνεργασία της ΠΑΕ Βόλος με τον Μπράιν Σαρμιέντο

 

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