Βόλος: Τέλος ο Σαρμιέντο

Η ανακοίνωση του συλλόγου:
Επειτα από αίτημα του ίδιου του ποδοσφαιριστή για αυστηρά προσωπικούς λόγους, λύεται η συνεργασία της ΠΑΕ Βόλος με τον Μπράιν Σαρμιέντο
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CANADA 59vs
SENEGAL 46
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BRAZIL 43vs
MONTENEGRO 38
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GERMANY 28vs
JORDAN 17
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TURKEY 16vs
CZECH REPUBLIC 20
DOMINICAN REPUBLIC -vs
FRANCE -
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ -vs
NEW ZEALAND -
LITHUANIA -vs
AUSTRALIA -
USA -vs
JAPAN -
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ -vs
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ITALY 77vs
SERBIA 92
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CANADA 59vs
SENEGAL 46
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BRAZIL 43vs
MONTENEGRO 38
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GERMANY 25vs
JORDAN 17
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TURKEY 13vs
CZECH REPUBLIC 17
LITHUANIA -vs
AUSTRALIA -
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ -vs
NEW ZEALAND -
DOMINICAN REPUBLIC -vs
FRANCE -
USA -vs
JAPAN -
ΤΕΛΙΚΟ
CABAL/FARAH 2vs
BAMBRIDGE/MCLACHLAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
BIANCA ANDREESCU 2vs
ELISE MERTENS 1
ΤΕΛΙΚΟ
STOSUR/RAM 0vs
MATTEK-SANDS/MURRAY 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/VENUS 2vs
CHAN/DODIG 0
ΤΕΛΙΚΟ
DIEGO SCHWARTZMAN 0vs
RAFAEL NADAL 3
GRANOLLERS/ZEBALLOS -vs
KRAWIETZ/MIES -
CABAL/FARAH -vs
MURRAY/SKUPSKI -
AZARENKA/BARTY -vs
KUZMOVA/SASNOVICH -
RED BULL SALZBURG -vs
SV GUNTAMATIC RIED -
VFL WOLFSBURG -vs
HAMBURGER SV -
SC FREIBURG -vs
AARAU -
REIMS -vs
AS NANCY -
SM CAEN -vs
FC NANTES -
UNION BERLIN -vs
CHEMNITZER -
RHEINDORF ALTACH -vs
VADUZ -
REAL SOCIEDAD -vs
DEPORTIVO ALAVES -
WEHEN WIESBADEN -vs
B. MONCHENGLADBACH -
POBLENSE -vs
MALLORCA -
TOULOUSE FC -vs
ATHLETIC BILBAO -
ΑΡΜΕΝΙΑ -vs
ΙΤΑΛΙΑ -
ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ -vs
ΣΟΥΗΔΙΑ -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ -vs
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ -
ΝΟΡΒΗΓΙΑ -vs
ΜAΛΤΑ -
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ -vs
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ -
ΙΣΡΑΗΛ -vs
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -
ΓΙΒΡΑΛΤAΡ -vs
ΔΑΝΙΑ -
ΙΡΛΑΝΔΙΑ -vs
ΕΛΒΕΤΙΑ -
ΡΟΥΜΑΝΙΑ -vs
ΙΣΠΑΝΙΑ -
Ο ΝΠΣ Βόλος ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Σαρμιέντο, με τον παίκτη να επικαλείται προσωπικούς λόγους.
Η ανακοίνωση του συλλόγου:
Επειτα από αίτημα του ίδιου του ποδοσφαιριστή για αυστηρά προσωπικούς λόγους, λύεται η συνεργασία της ΠΑΕ Βόλος με τον Μπράιν Σαρμιέντο