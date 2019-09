Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Μπέλιτς

Ο Μπέλιτς αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Σερβίας, τον οποίο ο Ολυμπιακός απέκτησε από τη Γουέστ Χαμ.

Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν και τυπικά την απόκτησή του, κάνοντας γνωστό ότι ο Μπέλιτς θα προστεθεί στο ρόστερ της ομάδας Κ19 του συλλόγου.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Κρίστιαν Μπέλιτς. Ο παίκτης θα ενισχύσει την προσπάθεια της Κ19 του συλλόγου μας, τόσο σε πρωτάθλημα όσο και σε Youth League.

Το who is who

Ο Κρίστιαν Μπέλιτς είναι γεννημένος στις 25 Μαρτίου 2001 στο Σιντ Τρούιντεν του Βελγίου και αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Σερβία με την Μπέογκραντ, ενώ το καλοκαίρι του 2016 μετακινήθηκε στη Γουέστ Χαμ.

Στα «σφυριά», ξεκίνησε να αγωνίζεται στην Κ18 του συλλόγου, ενώ την προηγούμενη σεζόν έπαιξε στην Κ23, παρότι 17 ετών τότε.

Έχει αγωνιστεί στις εθνικές ομάδες Κ17 και Κ18 της Σερβίας, ενώ είναι εν ενεργεία διεθνής και εκ των αρχηγών της Κ19 αυτή την περίοδο».