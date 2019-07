ΟΦΗ: Παραμένει ο Νέιρα και επίσημα (pic)

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Χουάν Νέιρα, ως το καλοκαίρι του 2021. Ο Αργεντινός μέσος ξεχώρισε με την φανέλα του ΟΦΗ και αποτέλεσε βασικό στέλεχος της ομάδας μας στην προσπάθεια για παραμονή στη Super League, μετρώντας συνολικά 20 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με 1.380 αγωνιστικά λεπτά. Επιπλέον ήταν ο πρώτος σκόρερ της, την περσινή σεζόν, έχοντας πετύχει 5 γκολ. #oficrete #oficretefc #ofifc #superleague #superleaguegreece #greece #football #crete #neira #proudpartner @piraeus_bank

A post shared by OFI Crete F.C. (@oficrete) on Jul 4, 2019 at 1:51am PDT