Ολυμπιακός: Επίσημα Ραντζέλοβιτς ως το 2023 (pic)

Μετά την ανανέωση του Αβραάμ Παπαδόπουλου και την απόκτηση των Μάριου Σιαμπάνη και Ουσεϊνού Μπα , ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τέταρτη ανακοίνωση της ημέρας, επισημοποιώντας την ένταξη του Λαζάρ Ραντζέλοβιτς στο ρόστερ του.

Ο Σέρβος εξτρέμ αποκτήθηκε από τη Ραντνίτσκι και βρίσκεται μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στην Πολωνία, όπου πραγματοποιείται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.

Συνολικά στην καριέρα του ο 21χρονος (05/08/97), που θα παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του εκτός Σερβίας, έχει παίξει 68 φορές με τη Μποσνιάτσε, τη Ραντάν Λεμπάνε, την Καρ Κονσταντίν, τη Ντιναμό Βράνιε και τη Ραντνίτσκι, μετρώντας 16 γκολ και 12 ασίστ.

Λάζαρ Ραντζέλοβιτς καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Lazar Randjelovic welcome to Olympiacos FC! #olympiacos #welcome #LazarRandjelovic #WelcomeLazar pic.twitter.com/0EkM2ygzZq

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 1 Ιουλίου 2019