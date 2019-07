Θοδωρή @thodoris.miggos καλωσήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!______Thodoris Mingos welcome to our family! Ο 21 ετών ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 6/2/1998 στην Αθήνα, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Τη σεζόν 2016-17 αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα του "τριφυλλιού", μετρώντας 3 συμμετοχές. Τον Αύγουστο του 2017 παραχωρήθηκε δανεικός στην Καλλιθέα, τη φανέλα της οποίας φόρεσε σε 29 αγώνες. Επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, μετά τη λήξη του δανεισμού του και τον Αύγουστο του 2018 πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, με τον οποίο είχε 14 συμμετοχές και 5 ασίστ σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή και έχει χριστεί 28 φορές διεθνής με τις Εθνικές ομάδες U17, U19, U20 και U21, έχοντας πετύχει 4 γκολ. #oficrete #oficretefc #ofifc #superleague #superleaguegreece #greece #football #crete #mingos #proudsponsor @cosmossport

