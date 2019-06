Η μεταγραφή του Σεμέδο κόστισε 4.5 εκατ. ευρώ ενώ θα υπάρχει και στο deal ποσοστό μεταπώλησης για τη Βιγιαρεάλ. Ο 25χρονος στόπερ υπέγραψε ως γνωστόν για τέσσερα χρόνια. Εκτός από τον Ολυμπιακό και η Βιγιαρεάλ ανακοίνωσε το deal για την μεταγραφή του. Θυμηθείτε εδώ το θέμα του Gazzetta.gr για τον Ρούμπεν Σεμέδο και την προσπάθεια της Πόρτο για τον παίκτη.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Παίκτης του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ο Σεμέδο. Ανακοίνωση ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ για την απόκτηση του Ρούμπεν Σεμέδο. Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Ρούμπεν Σεμέδο.

