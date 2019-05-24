ΠΑΣ Γιάννινα: Τέλος ο Πλαβούκος

Σε αναζήτηση προπονητή τερματοφυλάκων βρίσκεται ο ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς ο Γιάννης Πλαβούκος αποχώρησε από την ομάδα των Ιωαννίνων.
Συγκεκριμένα, έγραψε στα Social Media:
«ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ. ΑΠΟΧΩΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Κ. ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ, ΤΟΝ Κ. ΝΙΑΡΧΑΚΟ, ΤΟΝ Κ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΟΥ,ΤΟΝ Κ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ Κ. ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΨΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ! ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΗΝ ΠΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΕ Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΑΝ ΤΟΝ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ Κ. ΡΙΣΤΑΝΗ, ΤΟΝ Κ. ΦΩΝΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ!! ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΣ ΕΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ!!»