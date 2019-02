Δεν έχει λόγο να κοιτάξει πίσω

Επιστροφή χρημάτων* στο Τσέλσι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και σούπερ αποδόσεις στο FA Cup από τη Vistabet.gr. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο Άρης έφυγε από το χορτάρι του «Κλεάνθης Βικελίδης» βαστώντας στα χέρια του ένα γραμμάτιο δύο βαθμών. Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεν είναι απαραίτητα δίκαιο άθλημα, έχει όμως τη μοναδικότητα να σου προσφέρει αυτό που σου αναλογεί, όταν πλησιάζεις προς το τέλος του δρόμου. Ο Άρης δεν πήρε αυτό που άξιζε γιατί σ’ ένα παιχνίδι 80 λεπτών, αναγκάστηκε μεν να παίξει με αριθμητικό μειονέκτημα, αλλά αυτό δεν φάνηκε στην πράξη. Προφανώς έπαιξε ρόλο το χαμηλότατο επίπεδο ποιότητας του Πανιωνίου, προσωπικά δεν θυμάμαι χειρότερη και πιο φοβισμένη ομάδα του Πανιωνίου στα τελευταία χρόνια.

Επιβεβαιώθηκε επίσης η ρήξη ότι… «ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο να κάνει σχέδια και γελά», γιατί το πλάνο που είχε ο Σάββας Παντελίδης πριν τον αγώνα, πήγε απευθείας στα σκουπίδια λόγω της απαράδεκτης ενέργειας του Μπάσα. Πολλοί προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά του Αλβανού, υποψιάζομαι ότι οι περισσότεροι είτε δεν έβλεπαν το παιχνίδι είτε χάζευαν αδιάφορα, κυρίως αυτοί που ζητούν την εξοντωτική ποινή του αποδεικνύοντας ότι έχουν κοντή μνήμη. Ο εκνευρισμός του Μπάσα φάνηκε από τα πρώτα λεπτά, η έλλειψη επικοινωνίας με τον Ματίγια ανέβασε τις στροφές και λειτούργησε με τον χειρότερο τρόπο όταν είδε τον Μαξίμοβιτς να πατάει τον Κόρχουτ στην ίδια φάση. Δεν δικαιολογείται για την ενέργειά του, λειτούργησε αφελώς, αλλά όλα έχουν ένα μέτρο. Αν ο καθένας από εμάς καταδικαζόταν για μια κακή στιγμή, όλοι θα ήμασταν στη φυλακή.

Η ουσία είναι όμως ότι ο Παντελίδης αναγκάστηκε να προχωρήσει σε ανασύνταξη η οποία έφερε…

-Τον Ματίγια να «βαφτιστεί» αμυντικό χαφ ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αδιάκοπο τρέξιμο για περισσότερα από 50-60 λεπτά.

-Ο Μάρτιν Τόνσο αναγκάστηκε να φύγει από τον χώρο ευθύνης του, να τρέξει περισσότερο χιλιόμετρα και να δώσει το συντριπτικό μέρος των δυνάμεών του για να ανταποκριθεί στα ανασταλτικά καθήκοντα. Γι’ αυτόν τον λόγο επιλέχθηκε η δημιουργία από τα άκρα και η επένδυση στον εξαιρετικό Ντάνι Λάρσον ο οποίος μέχρι στιγμής αποδεικνύεται λίρα εκατό.

-Ο τραυματισμός του Τόνσο σε συνδυασμό με την κούραση του Ματίγια ανάγκασαν τον Παντελίδη να ρίξει στο παιχνίδι τον Φραν Βέλεθ γιατί είχε κοπεί η ανασταλτική γραμμή του κοπεί και ταυτόχρονα ο Πανιώνιος ενίσχυε την αντίστοιχη επιθετική του.

-Ο τραυματισμός του Γιώργου Δεληζήση αφαίρεσε αυτόματα το δικαίωμα χρησιμοποίησης ενός ακόμη επιθετικού (σ. σ. Χαμζά Γιουνές) γιατί πολύ λογικά κυριάρχησε η λογική της επιβίωσης.

Για να κλείσουμε το κεφάλαιο «Άρης-Πανιώνιος», καταλήγουμε στην έλλειψη σεβασμού. Υποψιάζομαι ότι το παράπονο του Σάββα Παντελίδη πηγάζει μέσα από τη διαφορετική μεταχείριση που έχουν όλες οι υπόλοιπες μεγάλες και εμπορικές ομάδες σε σχέση με τον Άρη. Μερικοί τρώνε τους καρπούς και στον Άρη δεν δίνονται ούτε τα… τσόφλια. Για παράδειγμα, στην ομολογουμένως εξαιρετικά δύσκολη φάση του τέρματος του Πανιωνίου, υπάρχει χέρι του Τσιλούλη αλλά κι εγώ προσωπικά χρειάστηκα δύο ριπλέι για να νιώσω βέβαιος. Στη φάση του Μακρύλλου, η μπάλα χτυπάει στο χέρι, δεν υπάρχει παράβαση αλλά ο Άρης είδε την ίδια φάση να του καταλογίζεται πέναλτι με τον Τζανακάκη. Γι’ αυτό ο Παντελίδης ένιωσε έλλειψη σεβασμού, αν και θεωρώ ότι ήθελε να πει για διαφορετικά κριτήρια.

Ο Άρης οφείλει να κοιτάξει μπροστά και να επενδύσει πάνω σ’ αυτό που πέτυχε στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές. Την απόλυτη ανατροπή κλίματος, τη σύσφιξη σχέσεων μεταξύ ομάδας κόσμου και την εικόνα μιας σοβαρής ομάδας η οποία ξέρει τι θέλει στο γήπεδο και λειτουργεί με πολύ μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα στις συνθήκες που επικρατούν στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Θα πάει να παίξει τρία ντέρμπι έχοντας την ψυχολογική και βαθμολογική άνεση, τη γνώση αλλά και τη σοφία ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα παιχνίδια με τη λογική… for the love of the game όπως έγινε στον πρώτο γύρο, αλλά και με την ικανότητα να κάνει ζημιές. Σε κανένα από τα παιχνίδια με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό δεν θα κληθεί να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί, ίσα-ίσα ισχύει το αντίθετο. Κι αυτό ταιριάζει απόλυτα στην ποδοσφαιρική λογική του Σάββα Παντελίδη καθώς στον πρότερο προπονητικό του βίο έχει αποδείξει ότι ξέρει να παίζει την τακτική της αντεπίθεσης.