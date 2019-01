Μπακασέτας και ΑΕΚ... 2022!

Από τις πρώτες... ώρες του 2019 φάνηκε η θεαματική αλλαγή στις σχέσεις της ΑΕΚ με τον Τάσο Μπακασέτα. Οι «γέφυρες» έπεσαν και η συμφωνία δεν άργησε να οριστικοποιηθεί. Το απόγευμα της Πέμπτης ο διεθνής άσος βρέθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ στο Μαρούσι και λίγο αργότερα η Ένωση ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας ως το 2022!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Τάσου Μπακασέτα. Ο Έλληνας διεθνής άσος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της ομάδας μας τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2022.

Ο Τάσος Μπακασέτας ήρθε στην ΑΕΚ τον Ιούνιο του 2016 από τον Πανιώνιο και είχε πολύτιμη συνεισφορά στην επιστροφή της ομάδας στην κορυφή, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας έπειτα από 24 χρόνια, στην πρόκριση στη φάση των «32» του UEFA Europa League και στην πρόκριση στους ομίλους του UEFA Champions League.

Έχει καταγράψει με τη φανέλα της ΑΕΚ συνολικά 88 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, στις οποίες έχει σημειώσει 18 τέρματα».

